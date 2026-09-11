Что за трактат «Тирукурал» подарили Владимиру Путину в Индии?

11 сентября 2026 года на полях саммита БРИКС в Нью-Дели состоялась встреча Владимира Путина и Нарендры Моди. В самом начале беседы индийский премьер передал российскому лидеру необычный подарок — русскоязычное издание древнего трактата «Тирукурал». По словам Моди, эта книга, написанная два тысячелетия назад, способна укрепить человеческие связи между народами двух стран. Путин поблагодарил за подарок и заверил, что слова индийского премьера о развитии двусторонних отношений обязательно сбудутся.

Нарендра Моди подарил Владимиру Путину сборник стихотворных афоризмов на тамильском языке. Фото: РИА Новости/ Кристина Соловьева

Что такое «Тирукурал»?

«Тирукурал» — древнеиндийский этико-философский трактат, созданный предположительно в I–II веках нашей эры. Произведение состоит из 133 глав, включающих 1330 двустиший, которые охватывают три ключевые темы: добродетель (дхарму), государственное управление и любовь. Этот текст считается одним из величайших памятников тамильской литературы и важнейшим произведением мировой этической мысли. Он неоднократно переводился на десятки языков и ценится за универсальность нравственных постулатов.

Автор трактата — легендарный тамильский поэт и философ Тируваллувар. По преданию, он жил около двух тысяч лет назад и считается святым как в Тамилнаде, так и за его пределами. «Тирукурал» почитается тамилами как священная книга наряду с религиозными писаниями, однако содержание текста лишено сектантского фанатизма и говорит об общечеловеческих ценностях. Тируваллувар рассуждал о человеческой жизни, сострадании и управлении — и, как отметил Моди, его мысли сохраняют смысл и по сей день.

11 сентября 2026. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Фото: РИА Новости/ Кристина Соловьева

Почему индийский лидер подарил Владимиру Путину этот трактат?

Выбор подарка не был случайным. Индийский премьер подчеркнул, что перевод трактата на русский язык призван укрепить взаимопонимание между Россией и Индией. «Эта книжка поможет нам улучшить наши человеческие связи между нашими двумя странами», — обратился Моди к российскому лидеру. Показательно, что это уже второй подобный жест за короткий срок: в декабре 2025 года Моди дарил Путину копию древнеиндийского эпоса «Бхагавадгита» на русском языке.

Источники:

https://tass.ru/