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БРИКС объединяющий. Путин летит на саммит стран Глобального Юга

Президент России Владимир Путин 11-13 сентября посетит Индию.
Президент России Владимир Путин 11-13 сентября посетит Индию. / Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин 11-13 сентября посетит Индию, где примет участие в саммите БРИКС, а также проведет большое количество международных встреч.

Главное о поездке российского лидера собрал aif.ru.

У Путина большая программа в Индии

Он примет участие непосредственно в саммите БРИКС, в Деловом форуме БРИКС, а также проведет по меньшей мере шесть встреч. Саммит также станет отличной возможностью для президента еще раз пообщаться с лидерами Китая и Индии Си Цзиньпином и Нарендрой Моди. Полторы недели назад Владимир Путин уже виделся с ними на саммите ШОС в Киргизии, однако очередная беседа с двумя главными торговыми партнерами РФ некогда не будет лишней.

Программа у президента, по словам его помощника по международным вопросам Юрия Ушакова, такая.

Путин прилетит в Индию 11 сентября. В этот день он примет участие в Деловом форуме БРИКС. От России примет участие весьма представительная делегация в количестве 300 человек, в том числе представители министерств, крупнейших корпораций, банков. Путин выступит на пленарном заседании форума.

Основная программа начинается в субботу 12 сентября. Хозяин саммита Нарендра Моди лично встретит гостей в выставочном конгресс-центре. Далее начнется саммит БРИКС. На самом высшем уровне будут представлены 8 стран из 11. Помимо лидеров России и Индии будут президенты Египта, Индонезии, Ирана, ЮАР, председатель КНР и премьер-министр Эфиопии. От ОАЭ будет сын президента ОАЭ, наследный принц Абу-Даби, от Саудовской Аравии — глава МИД, от Бразилии — представитель президента Лулы. Сам он не приедет из-за скорых выборов в стране.

13 сентября запланирована расширенная сессия, в которой примут участие не только государства-участники, но и лидеры 10 стран-партнеров, а также руководители ряда международных организаций, в том числе ООН и ВОЗ.

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У Путина запланированы двусторонние встречи

Российский лидер всегда использует такие большие саммиты для двусторонних встреч с иностранными лидерами. Этот раз не исключение.

На полях саммита запланированы переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и наследным принцем эмирата Абу-Даби Халедом Бен Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Обязательно Путин в той или иной форме пообщается с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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БРИКС становится важной площадкой

Сейчас в БРИКС 11 членов. Как заметил Юрий Ушаков, это «полноценная футбольная команда, которая весьма эффективно играет на международном поле». Все вместе страны БРИКС создают порядка 40 % мирового ВВП, составляют более 47 % населения Земли и занимают порядка 32 % мировой территории.

Большое расширение БРИКС произошло уже после начала СВО, в 2023 году. Тогда к организации присоединились сразу 5 стран (Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран и Эфиопия). В 2025 году членом БРИКС стала Индонезия. Еще 10 стран получили статус государств-партнеров.

Россия делает ставку на развитие отношений с БРИКС, поэтому нынешний саммит будет исключительно важным для нашей страны.
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