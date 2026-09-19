«Удобно»! Синхронистка Киселёва протестировала терминал для голосования

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва проголосовала в субботу, 19 сентября, на участке № 100 в МФЦ торгового центра «Афимолл Сити».

«Это наш выбор!»

«Приходить на выборы очень важно, потому что это наша ответственность, наш выбор. И каждый голос очень важен, — заявила она. — Нам же важно, в какой стране мы живем, в какой стране мы будем жить. И вот, чтобы каждый голос учитывался, важно прийти на выборы и проголосовать».

Сама олимпийская чемпионка выбрала для того, чтобы отдать свой голос, электронный терминал. Но подчеркнула и удобство удаленного голосования.

«Электронное голосование очень удобно, — сказала Мария, — мы живем в мире современных технологий и сумасшедших темпов, и, конечно, каждый ценит любую минуту собственного времени. Электронная форма голосования позволяет сделать свой выбор из любой точки мира. А я очень хотела протестировать эти новые электронные терминалы. Ни разу ещё не голосовала в таком формате и убедилась, что это очень удобно, просто и быстро».

Мария Киселева. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Мария Киселёва напомнила, что у жителей Москвы есть еще время, чтобы сделать свой выбор и позвала всех на избирательные участки.

Вместе со спортсменами и звездами свой голос в эти три выборных дня отдают и другие москвичи. Среди голосующих — Александр Ленев, который приехал в субботу на избирательный участок № 5030.

«На выборах всегда ощущаю легкое волнение, потому это очень ответственный день для каждого из нас. Ты не просто исполняешь свой долг, ты влияешь на будущее всей страны. Так что ходить на них нужно обязательно», — улыбнулся пенсионер.

С Александром согласна и Тамара Ленина.

«Выборы — это очень большая ответственность, — уверена она, — и пропустить их просто невозможно. Сейчас все стало намного удобней, чем раньше, гораздо лучше. Хочешь, голосуй дистанционно, хочешь на участке. Опять же установлены новые автоматы, это замечательно», — отметила женщина.

Мария Киселева. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

В ногу со временем

Рядом с электронными терминалами на участках дежурят члены избирательных комиссий. На участке № 5030 — это Елена Кунцевич. Она помогает разобраться с новой техникой тем, кто хочет проголосовать быстро и не избитым способом.

«Интересно, что в эту зону приходит не только молодежь, но и много зрелых людей. Они видят автоматы и глаза загораются интересом, — признаётся она. — Всем хочется попробовать что-нибудь новенькое».

Елена объясняет: процедура совсем простая, с ней легко справляются даже бабушки, а сама рада, что в такой важный для страны день она чувствует себя по-настоящему полезной. К слову, Елена проголосовала ещё вчера, удаленно.

«Тоже было интересно попробовать новые технологии», — смеется она.