Мосгоризбирком: уже 3,12 млн избирателей приняли участие в голосовании

Явка на выборах в Госдуму и Совет депутатов муниципального округа Щукино в Москве по итогам второго дня голосования составила 3,12 млн человек.

При этом 2,7 млн проголосовавших избирателей получили электронные бюллетени дистанционно на https://elec.mos.ru/ или при помощи терминала на избирательном участке, почти 400 тысяч москвичей отдали свой голос при помощи бумажных бюллетеней на участках по месту постоянной регистрации.

«Все поступившие обращения были тщательно и адресно проверены. За сегодня поступило лишь несколько десятков жалоб на фоне общего числа избирателей, принявших участие в голосовании», - рассказал зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

Он сообщил, что все подозрения на нарушения не были подтверждены при проверке, а жалобы оказались необоснованными.

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев рассказал, что с момента начала голосования фиксируются масштабные кибератаки на московскую систему дистанционного электронного голосования. Он пояснил, что они кардинально отличаются по степени подготовленности, масштабу и распределенности от тех, что фиксировались в ходе выборов в предыдущие годы.

«Все атаки успешно отражены и не оказали влияния на процесс голосования. Каждый голос избирателей был корректно учтен», — подчеркнул Ковалев.

Голосование на выборах возобновится на участках в Москве 20 сентября в 8.00, оно продолжится до закрытия участков в 20:00. Дистанционное электронное голосование продолжается в круглосуточном режиме, проголосовать можно до 19:59 20 сентября, в том числе пока избирательные участки не работают.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что несмотря на продолжающиеся попытки атак, столичная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ) работает штатно.

Напомним, член Общественной палаты Москвы Иван Демидов заявил, что электронное голосование является наиболее надежным и удобным способом для волеизъявления.