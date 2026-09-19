Спортивный интерес. Как голосовали чемпионы на выборах в Госдуму

Легенды спорта — хоккеист Владислав Третьяк, футболист Дмитрий Булыкин и боец ММА Алексей Олейник — посетили Общественный штаб по наблюдению за выборами 19 сентября. Знаменитые атлеты оценили прозрачность процесса.

«Выбор может изменить всю жизнь»

Алексей Олейник, российский боец смешанных единоборств и двукратный чемпион мира по боевому самбо, предпочёл сделать выбор с помощью терминала непосредственно в Общественном штабе. Подобным образом, как он признался, он проголосовал впервые.

«Мы постоянно, день за днём, делаем выбор, который определяет ближайшие годы, а иногда и всю жизнь: от того, что будет происходить в стране и на улицах, до качества образования наших детей и состояния дорог», — прокомментировал боец.

Говоря о гражданской позиции, Олейник признался, что раньше бывало, что пропускал голосования, но в этот раз не упустил возможность. Он призвал москвичей быть активными, ведь именно через участие в таких процессах мы влияем на то, в каком мире будут расти наши дети.

Алексей Олейник. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

«Онлайн — в первый раз»

Прославленный хоккеист и депутат Госдумы Владислав Третьяк тоже не обошел вниманием Общественный штаб, осмотрев все его локации. В кабинете общественных наблюдателей его появление вызвало бурю эмоций, и, конечно, не обошлось без шуток: «У нас тут четыре пятёрки, а вот теперь и вратарь есть», — приветствовали легенду хоккея.

Сам Владислав Александрович уже проголосовал, сделав это онлайн. Он отметил, что участие в выборах — это долг каждого россиянина, который думает о будущем своей семьи и государства. И призвал сограждан прийти на участки и отдать голос за тех, кому они доверяют.

Третьяк впервые был в штабе. И здесь его поразил уровень организации: все максимально прозрачно и доступно. Спортсмен с удовлетворением отметил, что на участках дежурят уважаемые люди, среди которых есть и его знакомые. Подводя итог, Владислав Александрович выразил надежду, что москвичи проявят активность и проголосуют за себя, за Москву и за всю Россию.

Владислав Третьяк и Вадим Бреев. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Семейные традиции

Практически одновременно с Владиславом Третьяком Общественный штаб посетил бывший футболист московского «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин.

Вспоминая свой первый опыт участия в выборах, спортсмен признался, что точные детали уже стерлись из памяти, но осталось четкое понимание важности этого процесса.

«Помню, что родители все время ходили голосовать. Меня потом тоже попросили сходить, чтобы исполнить свой гражданский долг, поэтому я хожу всегда», — отметил он.

Спортсмен также оценил удобство электронного голосования, которое позволяет не тратить время на походы на участки. В этот раз он планирует голосовать дистанционно, а вот его дочь выбрала поход на избирательный участок, чтобы прочувствовать торжественную атмосферу.

«Эти выборы для нее станут первыми. И она хочет сходить на участок, посмотреть, как всё происходит. Я уважаю эту позицию», — поделился Булыкин.

Дмитрий Булыкин. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Он планирует лично проводить дочь, показать ей процесс и помочь, чтобы этот важный гражданский шаг запомнился ей надолго, хотя, по его словам, она вполне может справиться и сама.

Общественный штаб футболист посещает уже не первый раз. Дмитрий Булыкин отметил, что современные технологии, такие как электронное и дистанционное голосование, до сих пор вызывают удивление, особенно за рубежом, где нет ни подобных систем, ни привычной для граждан России праздничной атмосферы на участках.