«Никаких эксцессов». Как прошел второй день выборов в России

Второй день выборов в России подходит к концу. По его итогам явка уже превысила 40%. Как и 18 сентября, этот день голосования прошел в штатном режиме. Этого, как отметила глава Центризбиркома Элла Памфилова, удалось достичь, несмотря на попытки провокаций. О том, каким был второй день выборов, рассказывает aif.ru
«Никаких эксцессов»
Научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университете при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев отмечает, что первые дня выборов в России прошли спокойно. «Наверное, в условиях трехдневки это не является неожиданностью. Все, кто идут на выборы, использую ту схему и то время, которое им удобно. Отмечу, что о каких-то эксцессах в эти дни я не слышал. А это показательно, ведь зная специфику современных информационных сетей любой минус был бы уже объявлен и растиражирован по всей стране. Значит, значимых минусов нет», — подчеркнул собеседник.
Военные в новых регионах голосуют организованно
Зампред ЦИК России Николай Булаев сообщил, что военнослужащие нашей армии, размещенные на новых территориях, организованно принимают участие в избирательном процессе. По его словам, важнейшим фактором высокой активности в регионах является то, что парламентские выборы на воссоединенных территориях проводятся впервые.
«Мы понимаем, что здесь голосуют не только избиратели гражданские, но и избиратели военные, они голосуют достаточно организованно... Я думаю, важнейшим фактором является то, что проходят первые выборы депутатов Государственной думы на воссоединенных территориях. Это, конечно, влияет на настроение всех, кто живет в этих субъектах Российской Федерации», — сказал Булаев в беседе с «Известиями».
Он отметил, что безопасность участников избирательного процесса в этих регионах обеспечивает целый комплекс мер, который приняли федеральные и региональные власти. «Я думаю, что в совокупности этих мер пока достаточно для того, чтобы безопасность всех участников избирательного процесса была обеспечена — и безопасность избирателей, и безопасность избирательных комиссий, и безопасность кандидатов», — подчеркнул замглавы ЦИК.
Результаты явки в новых регионах говорят сами за себя. В Луганской народной республике к 18 часам по Москве проголосовали 66,37% избирателей. Явка в Донецкой народной республике превысила 75%, а в Запорожской и Херсонской областях пришло более 72,9 и 65% избирателей.
Министры продолжили голосовать
Во второй день выборов проголосовали глава Минфина РФ Антон Силуанов и Министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
«Я считаю, что голосовать надо, это ответственность избирателя перед властью. Спрашивать с власти можно только тогда, когда ты ее выбираешь. Если нет, то какие тогда вопросы? Это дорога с двусторонним движением. Это очень важно. <…> Дума — это очень важный орган. Я в ней проработал почти десять лет депутатом, знаю, каково это. Это большая ответственность перед людьми, законопроекты, постановления и работа в комитетах. Всем кандидатам желаю успехов», — заявил Дегтярев.
Силуанов также отметил важность идущего процесса: «Сегодня важный день, потому что выбираем Государственную думу, депутатов Государственной думы на предстоящие пять лет. Что такое депутаты? Это принятие законов, взаимодействие с правительством по различным вопросам нашей жизни. Это и дороги, и школы, и наши повседневные дела. От того, какие депутаты будут работать в Думе, во многом будет зависеть и наша жизнь в следующие пять лет».
Выборы в Москве идут без нарушений
Как рассказал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, в столице выборы идут спокойно, замечаний и нарушений нет.
К концу второго дня в столице проголосовали более 3 млн избирателей. Из них более 400 тыс. отдали предпочтение бумажным бюллетеням, а более 2,6 млн человек выбрали электронное или дистанционно-электронное голосование.
Подтвердил спокойное проведение выборов в столице и заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут. По его словам, избиратели столицы продолжают активно голосовать всеми способами. При этом, отметил Реут, все оборудование работает в штатном режиме, ни один голос избирательная комиссия не потеряла.
Не фиксируются и нарушения на избирательных участках. По данным зампреда Московской городской избирательной комиссии, процесс идет спокойно.
Африка интересуется опытом России
Активно интересуются технологиями и опытом организации избирательного процесса и иностранные наблюдатели. Так, член независимой национальной избирательной комиссии ДР Конго Адин Омококо Асамото в беседе с РИА «Новости» отметила, что в будущем страны Африки смогут воспользоваться технологиями, опытом и сотрудничеством с Россией в вопросах проведения выборов.
Асамото отметила, что во время наблюдения за парламентскими выборами была впечатлена масштабами страны и уровнем образованности жителей, так как многие голосуют электронно и без помощников.
Председатель экономического совета Центральноафриканской республики Альфред Полоко также отметил, что его страна заинтересована во внедрении системы электронного голосования, так как она обеспечивает прозрачность процесса.
«Мы считаем, что это очень современная технология, и, возможно, действительно необходимо взять ее на вооружение», — сказал Полоко.
О прозрачности выборов высказалась и наблюдатель из Мексики Нидия Эгреми. Она присутствует на выборах депутатов Госдумы в ЛНР. «То, что мы увидели, это абсолютная прозрачность. Также мы были свободны в перемещении по всем избирательным участкам, мы заглядывали в каждый угол, задавали различные вопросы, и нигде не встретили ответ "Нет! Вам не нужно это знать" или что-то в этом роде», — сказала Эгреми журналистам.
Активно идет голосование за рубежом
За пределами России также идет голосование. По словам члена ЦИК РФ Павла Андреева, в странах, где проживает большое количество избирателей, выборы идут активно.
За пределами РФ работают 333 участка в 152 странах. Россияне. В них россияне, находящиеся за рубежом, могут проголосовать на думских выборах.