«Никаких эксцессов». Как прошел второй день выборов в России

Второй день выборов в России подходит к концу. По его итогам явка уже превысила 40%. Как и 18 сентября, этот день голосования прошел в штатном режиме. Этого, как отметила глава Центризбиркома Элла Памфилова, удалось достичь, несмотря на попытки провокаций. О том, каким был второй день выборов, рассказывает aif.ru

«Никаких эксцессов»

Научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университете при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев отмечает, что первые дня выборов в России прошли спокойно. «Наверное, в условиях трехдневки это не является неожиданностью. Все, кто идут на выборы, использую ту схему и то время, которое им удобно. Отмечу, что о каких-то эксцессах в эти дни я не слышал. А это показательно, ведь зная специфику современных информационных сетей любой минус был бы уже объявлен и растиражирован по всей стране. Значит, значимых минусов нет», — подчеркнул собеседник.

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Военные в новых регионах голосуют организованно

Зампред ЦИК России Николай Булаев сообщил, что военнослужащие нашей армии, размещенные на новых территориях, организованно принимают участие в избирательном процессе. По его словам, важнейшим фактором высокой активности в регионах является то, что парламентские выборы на воссоединенных территориях проводятся впервые.

«Мы понимаем, что здесь голосуют не только избиратели гражданские, но и избиратели военные, они голосуют достаточно организованно... Я думаю, важнейшим фактором является то, что проходят первые выборы депутатов Государственной думы на воссоединенных территориях. Это, конечно, влияет на настроение всех, кто живет в этих субъектах Российской Федерации», — сказал Булаев в беседе с «Известиями».

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Он отметил, что безопасность участников избирательного процесса в этих регионах обеспечивает целый комплекс мер, который приняли федеральные и региональные власти. «Я думаю, что в совокупности этих мер пока достаточно для того, чтобы безопасность всех участников избирательного процесса была обеспечена — и безопасность избирателей, и безопасность избирательных комиссий, и безопасность кандидатов», — подчеркнул замглавы ЦИК.

Результаты явки в новых регионах говорят сами за себя. В Луганской народной республике к 18 часам по Москве проголосовали 66,37% избирателей. Явка в Донецкой народной республике превысила 75%, а в Запорожской и Херсонской областях пришло более 72,9 и 65% избирателей.

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Министры продолжили голосовать

Во второй день выборов проголосовали глава Минфина РФ Антон Силуанов и Министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Я считаю, что голосовать надо, это ответственность избирателя перед властью. Спрашивать с власти можно только тогда, когда ты ее выбираешь. Если нет, то какие тогда вопросы? Это дорога с двусторонним движением. Это очень важно. <…> Дума — это очень важный орган. Я в ней проработал почти десять лет депутатом, знаю, каково это. Это большая ответственность перед людьми, законопроекты, постановления и работа в комитетах. Всем кандидатам желаю успехов», — заявил Дегтярев.

Силуанов также отметил важность идущего процесса: «Сегодня важный день, потому что выбираем Государственную думу, депутатов Государственной думы на предстоящие пять лет. Что такое депутаты? Это принятие законов, взаимодействие с правительством по различным вопросам нашей жизни. Это и дороги, и школы, и наши повседневные дела. От того, какие депутаты будут работать в Думе, во многом будет зависеть и наша жизнь в следующие пять лет».

Михаил Швыдкой принял участие в выборах. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Выборы в Москве идут без нарушений

Как рассказал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, в столице выборы идут спокойно, замечаний и нарушений нет.

К концу второго дня в столице проголосовали более 3 млн избирателей. Из них более 400 тыс. отдали предпочтение бумажным бюллетеням, а более 2,6 млн человек выбрали электронное или дистанционно-электронное голосование.

Подтвердил спокойное проведение выборов в столице и заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут. По его словам, избиратели столицы продолжают активно голосовать всеми способами. При этом, отметил Реут, все оборудование работает в штатном режиме, ни один голос избирательная комиссия не потеряла.

Не фиксируются и нарушения на избирательных участках. По данным зампреда Московской городской избирательной комиссии, процесс идет спокойно.

Дмитрий Реут. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Африка интересуется опытом России

Активно интересуются технологиями и опытом организации избирательного процесса и иностранные наблюдатели. Так, член независимой национальной избирательной комиссии ДР Конго Адин Омококо Асамото в беседе с РИА «Новости» отметила, что в будущем страны Африки смогут воспользоваться технологиями, опытом и сотрудничеством с Россией в вопросах проведения выборов.

Асамото отметила, что во время наблюдения за парламентскими выборами была впечатлена масштабами страны и уровнем образованности жителей, так как многие голосуют электронно и без помощников.

Председатель экономического совета Центральноафриканской республики Альфред Полоко также отметил, что его страна заинтересована во внедрении системы электронного голосования, так как она обеспечивает прозрачность процесса.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

«Мы считаем, что это очень современная технология, и, возможно, действительно необходимо взять ее на вооружение», — сказал Полоко.

О прозрачности выборов высказалась и наблюдатель из Мексики Нидия Эгреми. Она присутствует на выборах депутатов Госдумы в ЛНР. «То, что мы увидели, это абсолютная прозрачность. Также мы были свободны в перемещении по всем избирательным участкам, мы заглядывали в каждый угол, задавали различные вопросы, и нигде не встретили ответ "Нет! Вам не нужно это знать" или что-то в этом роде», — сказала Эгреми журналистам.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Активно идет голосование за рубежом

За пределами России также идет голосование. По словам члена ЦИК РФ Павла Андреева, в странах, где проживает большое количество избирателей, выборы идут активно.

За пределами РФ работают 333 участка в 152 странах. Россияне. В них россияне, находящиеся за рубежом, могут проголосовать на думских выборах.