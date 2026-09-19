Из дома и на участках. Как проходит второй день выборов в Москве

Второй день голосования на выборах депутатов в Госдуму в Москве завершен. Официально он начался в субботу в 08:00 утра. При этом дистанционное голосование не прекращалось и ночью. За ночь свой гражданский долг исполнили более 100 тысяч москвичей.

Работа Общественного штаба по наблюдению за выборами и системы дистанционного электронного голосования при этом не прекращалась ни на минуту. За 1,5 дня свой голос за партии и кандидатов уже отдали более 2,4 миллиона человек. Корреспонденты aif.ru работают на участках и в штабе.

Штаб открыт — все штатно

В Общественном штабе по наблюдению за выборами работа не прекращается ни на секунду. Здесь независимые наблюдатели следят за прозрачностью и честностью всех процессов.

«Наши видео-наблюдатели следили за ситуацией на участках всю ночь, и никаких нарушений зафиксировано не было. Система электронного голосования также работает стабильно: только за ночные часы свой выбор онлайн сделали около 100 тысяч москвичей», — отметил руководитель столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

Как заметила Ольга Кириллова, председатель Мосгоризбиркома, в первый день голосования, 18 сентября, был небольшой сбой в работе терминалов, которые расположены на участках. Но работу системы восстановили за 20 минут. По словам Кирилловой, штаб был готов к возможным техническим сбоям.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

При этом, несмотря на сбои и попытки сторонних атак, система ДЭГ в столице работает штатно. Это подтвердила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Ольга Кириллова подчеркнула, избирательное право гражданина в случае неожиданной поломки системы не сгорает. «Главная задача избирательной комиссии — создать все необходимые условия, чтобы москвич мог реализовать свое избирательное право в полном объеме. Если вчера у избирателя не получилось проголосовать дистанционно, его право сохраняется. Он может прийти на любой избирательный участок Москвы и проголосовать с помощью терминала или традиционным бумажным бюллетенем», — резюмировала глава Мосгоризбиркома.

Она также отметила высокую активность международных наблюдателей в первый день голосования. Их присутствие на участках помогает обеспечивать дополнительный аналитический контроль и повышает общий уровень прозрачности процедуры.

Работа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Москвичи идут голосовать — на участках многолюдно

Участки также открыты по всей Москве. Антон Зарецкий, председатель избирательной комиссии участка № 2549 отмечает, что поток на выборах большой, хотя многие, конечно, выбрали для себя ДЭГ.

«И это вполне понятно, — улыбается Антон. — Времена меняются и новые возможности привлекают все большее число голосующих. Главное, что люди делают свой выбор — наличие разных форматов дает возможность выбрать удобный для себя».

Среди голосующих офлайн много представителей старшего поколения, например вчера на участок пришла женщина 1927 года рождения.

«В этом году москвичка отметит столетие и все равно пришла на выборы, была очень бодрой и веселой, сказала, что обязательно должна исполнить свой гражданский долг», — делится Антон Зарецкий.

Работа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Если человеку трудно прийти на участок, наблюдатели отправляются к избирателю домой. Наблюдатель Денис Носов уже успел посетить несколько людей преклонного возраста.

«Несколько квартир сегодня уже объехали с переносной урной, — делится он. — Не все наши избиратели пожилого возраста могут прийти на участок, и мы помогаем им отдать свой голос. Одной бабушке было 90, ей очень важно было проголосовать привычным бумажным бюллетенем, мы помогли это сделать», — отмечает Денис.

Очень многие голосуют на участках при помощи электронного терминала. Москвичка Александра Дергалина — одна из таких.

«Я считаю, что важно высказать свое мнение, и здорово, что это можно сделать удобным способом. Все просто: приложила паспорт, поставила электронную подпись и несколько галочек — все. Очень быстро», — делится Дергалина.

Москвичка Галина Дмитриева тоже выбрала вариант проголосовать на терминале. Это ее первый опыт голосования в электронном формате. «Осваиваем новые возможности, — смеется она. — И с такими прекрасными помощниками, как у нас на избирательном участке, все легко. Мне все понятно объяснили, и никаких проблем, было интересно освоить новую технологию. Мы все хотим жить хорошо, и выборы — наш шанс повлиять на будущее, нельзя его упускать», — резюмирует женщина.

Светлана Акулова и Вадим Ковалев. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Голосом эксперта

Дистанционное электронное голосование давно стало популярным. «Москвичи пользуются ДЭГ достаточно давно (с 2019 года — прим.ред.) и к настоящему моменту большинство населения столицы голосует удаленно. Нельзя сказать, что системой более активно пользуется молодое поколение. Нет, все те люди, которые освоили компьютер в начале 90-х годов, прекрасно голосуют из дома», — поделился мнением с aif.ru политолог Андрей Максимов.

Он отметил, что население столицы выбирает ДЭГ гораздо чаще, чем жители других регионов страны, в которых также проходят выборы через электронную систему. К слову, москвичи, проголосовавшие онлайн, могут получить призовые баллы и подарки от партнеров акции «#ВыбираемВместе2026-Москва» в проекте «Миллион призов». Первые итоги розыгрышей уже подведены — победителями стали более двух миллионов человек.Как и где могут проголосовать жители Москвы 19 сентября?

Проголосовать в Москве можно любым из трех способов:

1. Дистанционно из любой точки России через смартфон или компьютер на сайте mos.ru.

2. На любом участке на территории Москвы без привязки к прописке, используя терминал.

3. На участке по месту регистрации с помощью бумажного бюллетеня.

Время работы участков: с 08:00 до 20:00 по местному времени. Голосование продлится до 19:59 воскресенья.