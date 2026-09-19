Памфилова рассказала о шуточном дипфейке с главой петербургской комиссии

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что сотрудники избирательной комиссии Санкт-Петербурга сделали шуточный дипфейк со своим председателем Максимом Мейксиным.

«Они сделали шуточный дипфейк, где главным действующим лицом выступает наш председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии, это о, скажем так, потенциальной возможности манипулировать», — рассказала Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

Ранее преподаватель Никита Карагодин сообщил, что несовпадение движений губ с речью, слишком гладкая кожа, размытые границы волос и необычное моргание могут указывать на использование дипфейка во время видеозвонка.

До этого момента россиянам рассказали, как распознать дипфейк мошенников.