19 ноября участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, в том числе президент России Владимир Путин, глава США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, приняли участие в совместной фотосессии. Снимок был сделан перед началом пленарного заседания.

Встреча лидеров трех крупнейших держав состоялась в рамках международного саммита, объединившего представителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместное фотографирование стало частью официальной программы мероприятия.

Ранее сообщалось, что на второй день саммита АТЭС Владимир Путин и Дональд Трамп вновь обменялись рукопожатиями. Это произошло перед общим фотографированием глав государств.