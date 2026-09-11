Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: меньше минуты
217

Путин: в отношении России ввели более 30 тысяч санкций

Roman Naumov / URA.RU / www.globallookpress.com
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Против России введено более 30 тысяч санкций, что почти вдвое превышает количество ограничений, введенных против всех остальных стран мира вместе взятых, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в условиях санкционного давления Россия смогла укрепить национальный суверенитет и добиться позитивных результатов.

Путин подчеркнул, что страна действовала с уверенностью в собственных силах, опираясь на отечественный бизнес, науку, технологии, систему образования, инженерные школы и граждан России.

Президент также заявил, что Россия продолжает развивать связи с надежными и предсказуемыми партнерами.

Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. В Нью-Дели российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС и выступил на пленарном заседании Делового совета объединения.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаИндияэкономикаВладимир ПутинРоссияБРИКСсанкции
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть