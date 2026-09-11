Путин: в отношении России ввели более 30 тысяч санкций

Против России введено более 30 тысяч санкций, что почти вдвое превышает количество ограничений, введенных против всех остальных стран мира вместе взятых, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в условиях санкционного давления Россия смогла укрепить национальный суверенитет и добиться позитивных результатов.

Путин подчеркнул, что страна действовала с уверенностью в собственных силах, опираясь на отечественный бизнес, науку, технологии, систему образования, инженерные школы и граждан России.

Президент также заявил, что Россия продолжает развивать связи с надежными и предсказуемыми партнерами.

Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. В Нью-Дели российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС и выступил на пленарном заседании Делового совета объединения.