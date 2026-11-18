Конкретное время проведения двусторонней встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на данный момент не определено. Об этом 18 ноября сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

При этом в Москве уверены, что общение двух президентов на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обязательно состоится. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что принципиальное решение об этом уже принято, а внешние протокольные детали не помешают главам государств обстоятельно поговорить.

Отвечая на вопрос о том, будет ли встреча организована в классическом кабинете с рассадкой делегаций за столом или пройдет в формате краткого общения, представитель Кремля заверил, что диалог в любом случае окажется насыщенным.

По словам помощника российского президента, у Владимира Путина и Дональда Трампа будет сразу несколько возможностей для обмена мнениями в ходе саммита. Первый контакт может произойти уже вечером 18 ноября во время торжественного обеда.

Кроме того, обязательное общение лидеров намечено на 19 ноября: они смогут побеседовать как непосредственно во время пленарного заседания АТЭС, так и сразу после его завершения. Ушаков также отметил, что с учетом напряженной ситуации в мире руководителям трех стран есть что обсудить.

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге уточнил, что на предстоящей встрече главы России, США и Китая сосредоточатся на вопросах стабильности и проведут глубокий обмен мнениями по ключевым международным темам, связанным с поддержанием «мира во всем мире».