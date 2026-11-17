Депутат Верховной рады Сергей Нагорняк раскритиковал идею строительства туннеля под Днепром в Киеве на фоне повреждений столичных мостов, назвав данный инфраструктурный проект «полной чушью».

Парламентарий также призвал Министерство инфраструктуры Украины забыть о фантазиях по возведению подземных переходов.

«Мы слышим какие-то фантастические идеи о переходах и понтонных переправах. Это полная чушь», — приводит слова нардепа издание «Страна».

По оценке Нагорняка, даже при оптимистическом сценарии развития событий первый автомобиль сможет проехать по туннелю не ранее 2036 года.

Он выразил мнение, что вместо дорогостоящего тоннеля необходимо укрепить Южный и Северный мосты дополнительными опорами со стороны воды, поскольку такое решение потребует значительно меньше времени и финансовых ресурсов, а также позволит обойтись без привлечения зарубежных специалистов.

Ранее идею строительства туннеля под Днепром раскритиковал украинский нардеп Алексей Гончаренко*.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов