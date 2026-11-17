Движение легковых автомобилей и грузовиков по Северному мосту в Киеве запрещено из-за проблем с восстановлением повреждений, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Движение легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта по мосту полностью запрещено», - написал он в Telegram-канале.

Градоначальник сообщил, что специалисты обследовали поврежденные конструкции, им удалось лишь частично восстановить движение общественного транспорта.

«Полосы движения сместили ближе к тротуарной части, демонтировав барьерное ограждение и частично использовав тротуар. Такое решение позволяет частично восстановить транспортное сообщение между берегами Днепра», - рассказал Кличко.

Напомним, в ночь на 17 ноября Северный и Южный мосты в Киеве получили повреждения, проезд по ним полностью перекрыли. Ранее Кличко сообщил, что полностью восстановить движение на Южном мосту не получилось.

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко сообщил, что из-за повреждения мостов в Киеве начали возводить понтонные мосты через Днепр, однако они будут готовы только через три-четыре месяца.