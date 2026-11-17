Парламентарий Верховной рады Алексей Гончаренко* выступил против предложения о прокладке тоннеля через Днепр, которое обсуждают на фоне разрушений мостовых сооружений в Киеве.

В своём Telegram-канале он сравнил ситуацию с детским садом, которым руководят малыши, и задался вопросом: нельзя ли вместо подземного перехода под Днепром заняться восстановлением и охраной существующих мостов?

Депутат также указал, что столица не располагает ресурсами для самостоятельного ремонта столь сложных инженерных объектов. По его мнению, если бы хотя бы один представитель правительственных чиновников проживал на левом берегу, эти переправы уже приводили бы в порядок по ночам.

Ранее появилась информация о том, что в Киеве прорабатывают вариант с тоннелем под Днепром из-за повреждения мостов.

Специалист в области транспортного планирования Дмитрий Беспалов отмечал, что прокладка такого тоннеля займёт 7-10 лет, а затраты исчисляются миллиардами долларов.

До этого в Минобороны РФ заявили, что в ходе ночного удара российские войска поразили киевские Южный и Северный мосты, задействованные для перевозки военных грузов. Городские власти Киева сообщают, что движение по этим переправам было закрыто полностью. На левом берегу возник транспортный коллапс: у подъездов к работающим мостам скопились колонны машин, водители которых пытаются попасть на правый берег — в исторический и деловой центр. Дополнительно обстановку осложняет приостановка работы части зелёной ветки метро.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.