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Провал Mi-6, Лондон в панике: разведчик Британии ликвидирован прямо в Киеве

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Соцсети
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Британия может скрывать реальную причину гибели майора разведки Пол Уилкса на Украине, не исключено, что его могли ликвидировать. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя гибель разведчика.

Напомним, британский майор разведки погиб на Украине в результате ДТП, утверждает Минобороны Соединенного Королевства. Погибшим оказался 40-летний майор Пол Уилкс.

«Лондон постоянно скрывает гибель своих военных. У них они якобы и со скал падают, в море утопают, и от гриппа умирают. Но эти люди, которые реально участвовали в боевых действиях, ликвидированы нашими вооруженными силами», — отметил Матвийчук.

Газета The Times со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании в декабре 2025 года сообщила о гибели британского военного во время наблюдения за испытаниями вооружений ВСУ. Как утверждалось, это первый военный, лишившийся жизни во время конфликта на Украине.

При этом британский журналист Колин Фриман оценивал потери Лондона на Украине примерно в тысячу военных.
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