Полянский рассказал, как Москва расценивает поставки Британией БПЛА Украине

Москва вправе расценивать активность Лондона по поставкам Украине беспилотников как прямое участие Великобритании в конфликте с Россией, заявил постпред РФ при ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) Дмитрий Полянский.

«Особое внимание привлекает нарочитая активность Великобритании. Еще в апреле она объявила о крупнейшем в своей истории пакете БПЛА — 120 тысяч беспилотных летательных аппаратов для Киева в 2026 году <…>. Мы имеем полное право трактовать это как прямое участие в войне с нашей страной со всеми вытекающими последствиями», — сказал дипломат на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Ранее он сообщал, что Москва призывает ОБСЕ давать объективную оценку ударам Украины по российским гражданским объектам и случаям гибели мирных жителей из-за этого.