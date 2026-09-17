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Полянский рассказал, как Москва расценивает поставки Британией БПЛА Украине

Архивное фото
Архивное фото / © Lev Radin / www.globallookpress.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Москва вправе расценивать активность Лондона по поставкам Украине беспилотников как прямое участие Великобритании в конфликте с Россией, заявил постпред РФ при ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) Дмитрий Полянский.

«Особое внимание привлекает нарочитая активность Великобритании. Еще в апреле она объявила о крупнейшем в своей истории пакете БПЛА — 120 тысяч беспилотных летательных аппаратов для Киева в 2026 году <…>. Мы имеем полное право трактовать это как прямое участие в войне с нашей страной со всеми вытекающими последствиями», — сказал дипломат на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Ранее он сообщал, что Москва призывает ОБСЕ давать объективную оценку ударам Украины по российским гражданским объектам и случаям гибели мирных жителей из-за этого.
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