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Захарова: историю с Бучей сфальсифицировали по заказу Британии

МИД России
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

История о якобы преступлениях российских военных в Буче под Киевом была полностью сфальсифицирована с участием западных журналистов по заказу Великобритании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Теперь у нас есть и цифры, и факты, которые позволяют утверждать, и делать это абсолютно убежденно, что вся история вокруг Бучи - сплошная и очень, кстати говоря, наглая фальсификация», - заявила она на пресс-конференции.

Она рассказала, что ключевую роль в этой истории отвели именно ВВС, «и все это делалось по заказу британского правительства».

По словам Захаровой, расследование ведется фактчекерами по всему миру по нескольким трекам. Она сообщила, что в скором времени появятся новые доклады.

«Раньше мы говорили абсолютно точно, что это фальсификация. Теперь мы говорим, что это абсолютно точно фальсификация, только теперь у нас есть уже неопровержимые факты, конкретные, раскладывающие ее по деталям», - сказала дипломат.

Захарова также заявила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш меняет свои позиции и избегает прямых ответов на запросы Москвы о списках погибших в Буче Киевской области.

Напомним, ВС РФ покинули Бучу в Киевской области 30 марта 2022 года. Украина и Запад обвинили российскую армию якобы в причастности к гибели мирных жителей города. Москва неоднократно отмечала, что произошедшее является провокацией киевского режима.
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ПолитикадоказательстваБучаЗахаровазаказ Британии
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