В МИД России рассказали об ответе на 21-й пакет санкций

В МИД России прокомментировали утверждение 21-го санкционного пакета Евросоюза в отношении РФ и рассказали об ответных мерах.

«В рамках реакции на неправомерные решения ЕС российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда поддерживающих антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым <...> запрещен въезд на территорию нашего государства», — сказано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В соответствующий список включены лица, которые, в частности, вовлечены в принятие решений о военной помощи Киеву, ответственны за ограничения в отношении РФ. Отмечается, что любые действия ЕС по расширению односторонних санкций будут получать должную реакцию.

Напомним, в июле стало известно, что Совет ЕС утвердил 21-й пакет ограничительных мер в отношении России. Он затронул 170 юридических и 48 физических лиц.