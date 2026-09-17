Совет Безопасности ООН вряд ли сможет инициировать беспристрастное расследование инцидента в Буче. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Видим, что подобные расследования блокировались и до этого в ООН, поэтому иллюзий на этот счет не испытываем», — подчеркнула дипломат в ходе брифинга, посвященного докладу о постановочном характере событий в указанном населенном пункте.

Захарова обратила внимание, что в подготовленном документе перечислены конкретные имена и фамилии лиц, которых представляли как гражданское население, однако они выполняли функции, связанные с военной или экстремистской деятельностью.

Дипломат также отметила необходимость проведения тщательного расследования инцидента в Буче, которое должно включать процедуру эксгумации останков и назначение соответствующих экспертиз.

В апреле 2022 года в Минобороны РФ категорически отвергли опубликованные украинской стороной фото- и видеоматериалы, якобы указывающие на преступления российских военных, назвав их спланированной провокацией. В МО подчеркивали, что в период нахождения города под контролем России ни один гражданский житель не подвергся насильственным действиям.

Ранее Захарова сравнила политическое руководство Украины с «домом ужасов».