МИД Индии анонсировал визит Моди в Россию по приглашению Путина

Премьер-министр Индии Нарендра Моди намерен совершить визит в Россию по приглашению российского лидера Владимира, сообщил индийский МИД по итогам встречи лидеров двух стран.

В ведомстве уточнили, что президент РФ пригласил Моди принять участие в 24-м ежегодном российско-индийском саммите, премьер-министр принял приглашение.

Сроки проведения саммита согласуют по дипломатическим каналам в удобное для сторон время, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что 11 сентября Путин и Моди встретились в рамках саммита БРИКС в Нью-Дели. Премьер-министр Индии подарил президенту России русскоязычное издание древнего трактата «Тирукурал», посвященного вопросам жизни и морали.

Напомним, 31 августа они виделись на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.