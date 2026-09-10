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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Экспресс-оценка здоровья. Сбер представил умное зеркало на выставке в Индии

пресс-служба Сбера

На стенде Сбера на международной промышленной выставке «Иннопром. Индия» посетители могут бесплатно пройти экспресс-оценку здоровья с помощью умного зеркала GigaDoc от СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбера). 

Решение помогает человеку быстро и удобно анализировать показатели, контролировать состояние здоровья и возможные факторы риска, а также сделать следующий шаг к обследованию. Компании могут использовать GigaDoc в программах профилактики.

В основе GigaDoc — искусственный интеллект, компьютерное зрение и дистанционная фотоплетизмография (rPPG). Камера фиксирует небольшие изменения цвета кожи, связанные с кровотоком, а алгоритмы анализируют полученный сигнал. Модели GigaDoc обучены на большом массиве клинических данных.

Для сканирования достаточно подойти к зеркалу и посмотреть в камеру. GigaDoc анализирует артериальное давление, пульс, эластичность сосудистой стенки, уровень стресса и усталости, индекс массы тела, риск диабета II типа, а также уровень холестерина и гликированного гемоглобина. При выявлении возможных отклонений результаты стоит обсудить с врачом, который при необходимости назначит дополнительное обследование.

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка:

«Современные цифровые технологии позволяют встраивать заботу о здоровье в повседневную жизнь человека. Экспресс-оценка с помощью GigaDoc помогает быстро и удобно проверить основные показатели, обратить внимание на возможные отклонения и при необходимости своевременно обратиться к врачу. Для компаний решение дает возможность выстроить полный цикл взаимодействия с пациентом, от первичной оценки здоровья до консультации и обследования. Мы видим большой интерес к технологии со стороны пользователей, а также российского и индийского бизнеса».

GigaDoc может быть интегрирован в различные форматы: зеркала и стойки, а также сторонние устройства и цифровые сервисы.
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