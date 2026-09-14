Польша многое потеряла из-за прихода к власти в стране провокаторов, речь, в том числе, идет о главе МИД Радославе Сикорском, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Таким образом он прокомментировал заявление Сикорского с призывом к НАТО усилить свои учения вблизи границы с Калининградской областью РФ.

По словам польского министра, проводимые учения должны быть «агрессивными» и создавать для российского руководства неопределенность в отношении дальнейших действий НАТО.

«Сикорской не в первый раз отмечается такими заявлениями в сторону России и, в частности, Калининградской области. Но что им движет - непонятно. Он в целом неоднозначная фигура, даже в польской политике. Его жена всем заправляет. И это заявление не совсем нормального человека. Калининградская область хорошо вооружена, поэтому своими заявлениями Сикорский лишь подставляет Польшу», - пояснил Колесник.

Политик подчеркнул, что поляки очень хорошо жили и достойно зарабатывали, когда действовало упрощенное пересечение границы с РФ.

«Поляки обо всем этом очень жалеют. Многие польские хозяйства, которые находятся вблизи Калининградской области, разорились. Просто странные руководители приходят. Они все пытаются воевать с Россией, которая уже и думать забыла про эту Польшу», - добавил специалист.

Ранее был озвучен жёсткий ответ на агрессию НАТО у границ РФ.