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Колесник: пригрозившая учениями НАТО Польша разорилась, оборвав связи с РФ

Ilya Galakhov / www.globallookpress.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Польша многое потеряла из-за прихода к власти в стране провокаторов, речь, в том числе, идет о главе МИД Радославе Сикорском, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Таким образом он прокомментировал заявление Сикорского с призывом к НАТО усилить свои учения вблизи границы с Калининградской областью РФ. 

По словам польского министра, проводимые учения должны быть «агрессивными» и создавать для российского руководства неопределенность в отношении дальнейших действий НАТО.

«Сикорской не в первый раз отмечается такими заявлениями в сторону России и, в частности, Калининградской области. Но что им движет - непонятно. Он в целом неоднозначная фигура, даже в польской политике. Его жена всем заправляет. И это заявление не совсем нормального человека. Калининградская область хорошо вооружена, поэтому своими заявлениями Сикорский лишь подставляет Польшу», - пояснил Колесник.

Политик подчеркнул, что поляки очень хорошо жили и достойно зарабатывали, когда действовало упрощенное пересечение границы с РФ.

«Поляки обо всем этом очень жалеют. Многие польские хозяйства, которые находятся вблизи Калининградской области, разорились. Просто странные руководители приходят. Они все пытаются воевать с Россией, которая уже и думать забыла про эту Польшу», - добавил специалист.

Ранее был озвучен жёсткий ответ на агрессию НАТО у границ РФ.
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