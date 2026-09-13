ЕС готовит новые санкции против китайских поставщиков запчастей для БПЛА

Европейский союз планирует в ближайшем будущем ввести очередные санкции против китайских предприятий, поставляющих компоненты для российских реактивных дронов. Об этом сообщил советник по нацбезопасности Франции Эммануэль Бонн.

Как передает The Times, введение новых ограничительных мер может произойти в ближайшие месяцы.

Кроме того, французский чиновник сообщил о планах Парижа провести совместные военные учения «при поддержке Польши», что, по его оценке, станет «стратегическим сигналом» для Москвы.

Также он подчеркнул намерение Франции расширить зону действия своего ядерного потенциала сдерживания на страны Восточной Европы.

«Франция, будучи ядерной державой, также создает своего рода то, что мы называем передовым сдерживанием для европейских партнеров», — заключил Бонн.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в отношении России введено свыше 30 тысяч санкций.