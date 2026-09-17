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Мендель назвала Украину умирающей страной и призвала к мирным переговорам

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Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Украинское государство находится на грани исчезновения и сможет возродиться исключительно в случае выбора мирного пути урегулирования конфликта. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По ее словам, жители страны продолжают возлагать вину на Россию, не замечая «бревна в своем глазу».

«Моя страна умирает», — цитирует Мендель издание The Times.

По мнению экс-представителя Зеленского, отказ от боевых действий даст стране шанс на возрождение.

Известно, что в Кремле неоднократно подчеркивали открытость к мирным переговорам с Киевом, опираясь на договоренности, которые были зафиксированы в Стамбуле в 2022 году.

Ранее стало известно, что Мендель не пустили в Европарламент для выступления о мире на Украине.
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ПолитикаВладимир ЗеленскийЮлия МендельУкраина
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