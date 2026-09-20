Единым фронтом. Собянин поблагодарил москвичей за активность на выборах

Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва завершилось, и столица подводит ключевые итоги. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Штаб общественной поддержки «Единой России», где выразил признательность москвичам за высокую гражданскую ответственность.

«Спасибо каждому москвичу»

Подводя итоги кампании, мэр Москвы адресовал теплые слова каждому, кто внес вклад в проведение выборов.

«Спасибо всем, кто в дни голосования проявил высокую гражданскую активность. Тем самым мы подтвердили, что живем в городе ответственных и неравнодушных людей», — написал в своем личном блоге Сергей Собянин.

Отдельные слова благодарности мэр Москвы адресовал Общественному штабу и партийном активистам, обеспечившим безупречный контроль на участках:

«Спасибо большому отряду наблюдателей и Общественному штабу, которые помогли обеспечить честность и прозрачность избирательных процедур. И, конечно, огромные слова благодарности команде „Единой России“, которая была на связи со своими избирателями и составила программу, которую нам предстоит реализовать».

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Штаб общественной поддержки «Единой России». Фото: Сергей Собянин. Личный блог

Мужество вопреки внешнему давлению

«Наши недруги сделали все, чтобы сорвать эти выборы, причем это делали на протяжении последних двух месяцев: террористические атаки, атаки беспилотников, десятки тысяч которых летели на Москву, — обратился Сергей Собянин к членам штаба общественной поддержки. — Ничего им не удалось, несмотря на то, что они сделали все для этого.» Мэр уточнил, что расчет Киева на запугивание населения дал совершенно противоположный эффект — столица ответила сплоченностью и дисциплинированным выходом на участки и в систему электронного голосования.

Заключительный день выборов в Госдуму: что было на участках в Москве Заключительный день голосования завершился. Избирательные участки в Москве закрылись в 20.00. На фото – избирательный участок в стенах Московского театрального центра «Вишневый сад» на Малой Сухаревской площади, дом 10. АиФ © / Юлия Федотова Среди голосовавших здесь - москвичка Лиза. Она убедилась: голосовать через электронный терминал – быстро и комфортно. АиФ © / Юлия Федотова «В финальный день голосования мы столкнулись с самыми активными и масштабными внешними кибератаками на систему электронного голосования, в том числе на систему электронного списка избирателей, которая отвечает в том числе за выдачу бумажных бюллетеней на участках», – сказал Вадим Ковалёв, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами и в Москве. АиФ © / Юлия Федотова По состоянию на 19:30 на участках Москвы еще продолжался активный избирательный процесс. Примерно на полутора десятках избирательных участков из 1443 наблюдается большое количество желающих проголосовать. До 20.00 все стоящих в очередях пропустили в здания, чтобы закрытие участков не мешало проголосовать всем, кто уже пришел и ждет. АиФ © / Юлия Федотова Москвичам были доступны все способы волеизъявления. Наибольшей популярностью у избирателей в столице пользовалось электронное голосование. АиФ © / Юлия Федотова Голосовать на выборах в Государственную Думу с помощью электронных терминалов в столице также могли мобильные избиратели из других регионов страны, которые заранее подавали заявление на голосование в Москве, по месту нахождения. АиФ © / Юлия Федотова Заключительный день выборов в Госдуму: что было на участках в Москве Заключительный день голосования завершился. Избирательные участки в Москве закрылись в 20.00. На фото – избирательный участок в стенах Московского театрального центра «Вишневый сад» на Малой Сухаревской площади, дом 10. АиФ © / Юлия Федотова Среди голосовавших здесь - москвичка Лиза. Она убедилась: голосовать через электронный терминал – быстро и комфортно. АиФ © / Юлия Федотова «В финальный день голосования мы столкнулись с самыми активными и масштабными внешними кибератаками на систему электронного голосования, в том числе на систему электронного списка избирателей, которая отвечает в том числе за выдачу бумажных бюллетеней на участках», – сказал Вадим Ковалёв, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами и в Москве. АиФ © / Юлия Федотова По состоянию на 19:30 на участках Москвы еще продолжался активный избирательный процесс. Примерно на полутора десятках избирательных участков из 1443 наблюдается большое количество желающих проголосовать. До 20.00 все стоящих в очередях пропустили в здания, чтобы закрытие участков не мешало проголосовать всем, кто уже пришел и ждет. АиФ © / Юлия Федотова Москвичам были доступны все способы волеизъявления. Наибольшей популярностью у избирателей в столице пользовалось электронное голосование. АиФ © / Юлия Федотова Голосовать на выборах в Государственную Думу с помощью электронных терминалов в столице также могли мобильные избиратели из других регионов страны, которые заранее подавали заявление на голосование в Москве, по месту нахождения. АиФ © / Юлия Федотова

Заслуженный успех

На ВКС-совещании с региональными отделениями партии в Центральном исполнительном комитете Сергей Собянин констатировал: избирательный процесс в Москве прошел на высочайшем организационном уровне. Убедительная победа кандидатов от «Единой России» как по партийным спискам, так и в одномандатных округах стала прямым доказательством доверия жителей.

Говоря о предварительных итогах выборов, Собянин отметил существенное укрепление позиций «Единой России» и по результатам по партийным спискам, и по одномандатным округам:

«Тысячи пожеланий, наказов избирателей, конечно, будут основой нашей дальнейшей работы. Поздравляю вас с итогами выборов, которые еще предстоит подвести, но, очевидно, что выборы состоялись достойно», — подчеркнул градоначальник, отдельно напомнив, что полученный высокий результат — это не повод для празднований, а точка отсчета для серьезной и ответственной работы.

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Штаб общественной поддержки «Единой России». Фото: Сергей Собянин. Личный блог

Напомним, голосование на выборах депутатов Государственной думы IX созыва проходило в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Жители столицы могли сделать свой выбор как традиционным способом на избирательных участках, так и дистанционно с помощью системы электронного голосования (ДЭГ).

Избирательные участки работали ежедневно с 8:00 до 20:00, а онлайн-голосование было доступно непрерывно на протяжении всего периода избирательной кампании.