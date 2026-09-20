Единым фронтом. Собянин поблагодарил москвичей за активность на выборах

«Спасибо всем, кто в дни голосования проявил высокую гражданскую активность. Тем самым мы подтвердили, что живем в городе ответственных и неравнодушных людей», — написал в своем личном блоге Сергей Собянин.
Отдельные слова благодарности мэр Москвы адресовал Общественному штабу и партийном активистам, обеспечившим безупречный контроль на участках:
«Спасибо большому отряду наблюдателей и Общественному штабу, которые помогли обеспечить честность и прозрачность избирательных процедур. И, конечно, огромные слова благодарности команде „Единой России“, которая была на связи со своими избирателями и составила программу, которую нам предстоит реализовать».
Мужество вопреки внешнему давлению
«Наши недруги сделали все, чтобы сорвать эти выборы, причем это делали на протяжении последних двух месяцев: террористические атаки, атаки беспилотников, десятки тысяч которых летели на Москву, — обратился Сергей Собянин к членам штаба общественной поддержки. — Ничего им не удалось, несмотря на то, что они сделали все для этого.» Мэр уточнил, что расчет Киева на запугивание населения дал совершенно противоположный эффект — столица ответила сплоченностью и дисциплинированным выходом на участки и в систему электронного голосования.
Заключительный день выборов в Госдуму: что было на участках в Москве
На ВКС-совещании с региональными отделениями партии в Центральном исполнительном комитете Сергей Собянин констатировал: избирательный процесс в Москве прошел на высочайшем организационном уровне. Убедительная победа кандидатов от «Единой России» как по партийным спискам, так и в одномандатных округах стала прямым доказательством доверия жителей.
Говоря о предварительных итогах выборов, Собянин отметил существенное укрепление позиций «Единой России» и по результатам по партийным спискам, и по одномандатным округам:
«Тысячи пожеланий, наказов избирателей, конечно, будут основой нашей дальнейшей работы. Поздравляю вас с итогами выборов, которые еще предстоит подвести, но, очевидно, что выборы состоялись достойно», — подчеркнул градоначальник, отдельно напомнив, что полученный высокий результат — это не повод для празднований, а точка отсчета для серьезной и ответственной работы.
Напомним, голосование на выборах депутатов Государственной думы IX созыва проходило в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Жители столицы могли сделать свой выбор как традиционным способом на избирательных участках, так и дистанционно с помощью системы электронного голосования (ДЭГ).
Избирательные участки работали ежедневно с 8:00 до 20:00, а онлайн-голосование было доступно непрерывно на протяжении всего периода избирательной кампании.
Подведение итогов голосования в Ситуационном центре на Покровке