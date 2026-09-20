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Единым фронтом. Собянин поблагодарил москвичей за активность на выборах

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Штаб общественной поддержки «Единой России».
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Штаб общественной поддержки «Единой России». Сергей Собянин. Личный блог

Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва завершилось, и столица подводит ключевые итоги. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Штаб общественной поддержки «Единой России», где выразил признательность москвичам за высокую гражданскую ответственность.

«Спасибо каждому москвичу»

Подводя итоги кампании, мэр Москвы адресовал теплые слова каждому, кто внес вклад в проведение выборов.

«Спасибо всем, кто в дни голосования проявил высокую гражданскую активность. Тем самым мы подтвердили, что живем в городе ответственных и неравнодушных людей», — написал в своем личном блоге Сергей Собянин.

Отдельные слова благодарности мэр Москвы адресовал Общественному штабу и партийном активистам, обеспечившим безупречный контроль на участках:

«Спасибо большому отряду наблюдателей и Общественному штабу, которые помогли обеспечить честность и прозрачность избирательных процедур. И, конечно, огромные слова благодарности команде „Единой России“, которая была на связи со своими избирателями и составила программу, которую нам предстоит реализовать».

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Штаб общественной поддержки «Единой России».
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Штаб общественной поддержки «Единой России». Фото: Сергей Собянин. Личный блог

Мужество вопреки внешнему давлению

«Наши недруги сделали все, чтобы сорвать эти выборы, причем это делали на протяжении последних двух месяцев: террористические атаки, атаки беспилотников, десятки тысяч которых летели на Москву, — обратился Сергей Собянин к членам штаба общественной поддержки. — Ничего им не удалось, несмотря на то, что они сделали все для этого.» Мэр уточнил, что расчет Киева на запугивание населения дал совершенно противоположный эффект — столица ответила сплоченностью и дисциплинированным выходом на участки и в систему электронного голосования.

Заключительный день выборов в Госдуму: что было на участках в Москве

Заключительный день голосования завершился. Избирательные участки в Москве закрылись в 20.00. На фото – избирательный участок в стенах Московского театрального центра «Вишневый сад» на Малой Сухаревской площади, дом 10.
Заключительный день голосования завершился. Избирательные участки в Москве закрылись в 20.00. На фото – избирательный участок в стенах Московского театрального центра «Вишневый сад» на Малой Сухаревской площади, дом 10. © АиФ / Юлия Федотова
Среди голосовавших здесь - москвичка Лиза. Она убедилась: голосовать через электронный терминал – быстро и комфортно.
Среди голосовавших здесь - москвичка Лиза. Она убедилась: голосовать через электронный терминал – быстро и комфортно. © АиФ / Юлия Федотова
«В финальный день голосования мы столкнулись с самыми активными и масштабными внешними кибератаками на систему электронного голосования, в том числе на систему электронного списка избирателей, которая отвечает в том числе за выдачу бумажных бюллетеней на участках», – сказал Вадим Ковалёв, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами и в Москве.
«В финальный день голосования мы столкнулись с самыми активными и масштабными внешними кибератаками на систему электронного голосования, в том числе на систему электронного списка избирателей, которая отвечает в том числе за выдачу бумажных бюллетеней на участках», – сказал Вадим Ковалёв, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами и в Москве. © АиФ / Юлия Федотова
По состоянию на 19:30 на участках Москвы еще продолжался активный избирательный процесс. Примерно на полутора десятках избирательных участков из 1443 наблюдается большое количество желающих проголосовать. До 20.00 все стоящих в очередях пропустили в здания, чтобы закрытие участков не мешало проголосовать всем, кто уже пришел и ждет.
По состоянию на 19:30 на участках Москвы еще продолжался активный избирательный процесс. Примерно на полутора десятках избирательных участков из 1443 наблюдается большое количество желающих проголосовать. До 20.00 все стоящих в очередях пропустили в здания, чтобы закрытие участков не мешало проголосовать всем, кто уже пришел и ждет. © АиФ / Юлия Федотова
Москвичам были доступны все способы волеизъявления. Наибольшей популярностью у избирателей в столице пользовалось электронное голосование.
Москвичам были доступны все способы волеизъявления. Наибольшей популярностью у избирателей в столице пользовалось электронное голосование. © АиФ / Юлия Федотова
Голосовать на выборах в Государственную Думу с помощью электронных терминалов в столице также могли мобильные избиратели из других регионов страны, которые заранее подавали заявление на голосование в Москве, по месту нахождения.
Голосовать на выборах в Государственную Думу с помощью электронных терминалов в столице также могли мобильные избиратели из других регионов страны, которые заранее подавали заявление на голосование в Москве, по месту нахождения. © АиФ / Юлия Федотова

Заключительный день выборов в Госдуму: что было на участках в Москве

Заключительный день голосования завершился. Избирательные участки в Москве закрылись в 20.00. На фото – избирательный участок в стенах Московского театрального центра «Вишневый сад» на Малой Сухаревской площади, дом 10.
Заключительный день голосования завершился. Избирательные участки в Москве закрылись в 20.00. На фото – избирательный участок в стенах Московского театрального центра «Вишневый сад» на Малой Сухаревской площади, дом 10. © АиФ / Юлия Федотова
Среди голосовавших здесь - москвичка Лиза. Она убедилась: голосовать через электронный терминал – быстро и комфортно.
Среди голосовавших здесь - москвичка Лиза. Она убедилась: голосовать через электронный терминал – быстро и комфортно. © АиФ / Юлия Федотова
«В финальный день голосования мы столкнулись с самыми активными и масштабными внешними кибератаками на систему электронного голосования, в том числе на систему электронного списка избирателей, которая отвечает в том числе за выдачу бумажных бюллетеней на участках», – сказал Вадим Ковалёв, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами и в Москве.
«В финальный день голосования мы столкнулись с самыми активными и масштабными внешними кибератаками на систему электронного голосования, в том числе на систему электронного списка избирателей, которая отвечает в том числе за выдачу бумажных бюллетеней на участках», – сказал Вадим Ковалёв, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами и в Москве. © АиФ / Юлия Федотова
По состоянию на 19:30 на участках Москвы еще продолжался активный избирательный процесс. Примерно на полутора десятках избирательных участков из 1443 наблюдается большое количество желающих проголосовать. До 20.00 все стоящих в очередях пропустили в здания, чтобы закрытие участков не мешало проголосовать всем, кто уже пришел и ждет.
По состоянию на 19:30 на участках Москвы еще продолжался активный избирательный процесс. Примерно на полутора десятках избирательных участков из 1443 наблюдается большое количество желающих проголосовать. До 20.00 все стоящих в очередях пропустили в здания, чтобы закрытие участков не мешало проголосовать всем, кто уже пришел и ждет. © АиФ / Юлия Федотова
Москвичам были доступны все способы волеизъявления. Наибольшей популярностью у избирателей в столице пользовалось электронное голосование.
Москвичам были доступны все способы волеизъявления. Наибольшей популярностью у избирателей в столице пользовалось электронное голосование. © АиФ / Юлия Федотова
Голосовать на выборах в Государственную Думу с помощью электронных терминалов в столице также могли мобильные избиратели из других регионов страны, которые заранее подавали заявление на голосование в Москве, по месту нахождения.
Голосовать на выборах в Государственную Думу с помощью электронных терминалов в столице также могли мобильные избиратели из других регионов страны, которые заранее подавали заявление на голосование в Москве, по месту нахождения. © АиФ / Юлия Федотова

Заслуженный успех

На ВКС-совещании с региональными отделениями партии в Центральном исполнительном комитете Сергей Собянин констатировал: избирательный процесс в Москве прошел на высочайшем организационном уровне. Убедительная победа кандидатов от «Единой России» как по партийным спискам, так и в одномандатных округах стала прямым доказательством доверия жителей.

Говоря о предварительных итогах выборов, Собянин отметил существенное укрепление позиций «Единой России» и по результатам по партийным спискам, и по одномандатным округам:

«Тысячи пожеланий, наказов избирателей, конечно, будут основой нашей дальнейшей работы. Поздравляю вас с итогами выборов, которые еще предстоит подвести, но, очевидно, что выборы состоялись достойно», — подчеркнул градоначальник, отдельно напомнив, что полученный высокий результат — это не повод для празднований, а точка отсчета для серьезной и ответственной работы.

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Штаб общественной поддержки «Единой России».
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Штаб общественной поддержки «Единой России». Фото: Сергей Собянин. Личный блог

Напомним, голосование на выборах депутатов Государственной думы IX созыва проходило в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Жители столицы могли сделать свой выбор как традиционным способом на избирательных участках, так и дистанционно с помощью системы электронного голосования (ДЭГ).

Избирательные участки работали ежедневно с 8:00 до 20:00, а онлайн-голосование было доступно непрерывно на протяжении всего периода избирательной кампании.

Подведение итогов голосования в Ситуационном центре на Покровке

Уже несколько часов в Москве идет подсчет голосов избирателей, проголосовавших на выборах в Госдуму. В Ситуационном центре на Покровке 47 подводят первые итоги. Весь третий день выборов здесь был очень насыщенным. Для гостей и волонтеров подготовили масштабную интерактивную зону. Молодежь могла сойтись в интеллектуальном шахматном поединке с высокотехнологичным роботом, попробовать силы в настольном футболе и других играх.
Уже несколько часов в Москве идет подсчет голосов избирателей, проголосовавших на выборах в Госдуму. В Ситуационном центре на Покровке 47 подводят первые итоги. Весь третий день выборов здесь был очень насыщенным. Для гостей и волонтеров подготовили масштабную интерактивную зону. Молодежь могла сойтись в интеллектуальном шахматном поединке с высокотехнологичным роботом, попробовать силы в настольном футболе и других играх. © АиФ / Игорь Харитонов
Вице-спикер Государственной Думы и секретарь Московского городского отделения партии «Единая Россия» Петр Толстой заявил, что избирательная кампания прошла на одном дыхании, а москвичи проголосовали за развитие страны вопреки любым внешним провокациям и атакам.
Вице-спикер Государственной Думы и секретарь Московского городского отделения партии «Единая Россия» Петр Толстой заявил, что избирательная кампания прошла на одном дыхании, а москвичи проголосовали за развитие страны вопреки любым внешним провокациям и атакам. © АиФ / Игорь Харитонов
Корпус волонтеров и общественных наблюдателей партии стал ключевой силой выборов — только в столице за ходом голосования на участках следили более 13 тысяч подготовленных активистов и добровольцев.
Корпус волонтеров и общественных наблюдателей партии стал ключевой силой выборов — только в столице за ходом голосования на участках следили более 13 тысяч подготовленных активистов и добровольцев. © АиФ / Игорь Харитонов
Известный военный корреспондент Евгений Поддубный, побывавший в центре, подчеркнул, что попытки противника сорвать выборы и запугать жителей приграничных регионов провалились, а явка в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях оказалась колоссальной.
Известный военный корреспондент Евгений Поддубный, побывавший в центре, подчеркнул, что попытки противника сорвать выборы и запугать жителей приграничных регионов провалились, а явка в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях оказалась колоссальной. © АиФ / Игорь Харитонов
Представители общественности, партии и СМИ в режиме реального времени следили за ходом подсчета голосов и обработкой поступающих данных со всей страны.
Представители общественности, партии и СМИ в режиме реального времени следили за ходом подсчета голосов и обработкой поступающих данных со всей страны. © АиФ / Игорь Харитонов
Популярная актриса театра и кино Валерия Ланская выступила с концертным номером для гостей и волонтеров Ситуационного центра.
Популярная актриса театра и кино Валерия Ланская выступила с концертным номером для гостей и волонтеров Ситуационного центра. © АиФ / Игорь Харитонов
Герой России, Герой ДНР и кандидат в депутаты Эдуард Казымов рассказал журналистам, что боевой опыт ветеранов СВО и их участие в избирательной кампании станут мощным импульсом для работы на гражданском поприще и защиты интересов страны.
Герой России, Герой ДНР и кандидат в депутаты Эдуард Казымов рассказал журналистам, что боевой опыт ветеранов СВО и их участие в избирательной кампании станут мощным импульсом для работы на гражданском поприще и защиты интересов страны. © РИА Новости / Максим Блинов

Подведение итогов голосования в Ситуационном центре на Покровке

Уже несколько часов в Москве идет подсчет голосов избирателей, проголосовавших на выборах в Госдуму. В Ситуационном центре на Покровке 47 подводят первые итоги. Весь третий день выборов здесь был очень насыщенным. Для гостей и волонтеров подготовили масштабную интерактивную зону. Молодежь могла сойтись в интеллектуальном шахматном поединке с высокотехнологичным роботом, попробовать силы в настольном футболе и других играх.
Уже несколько часов в Москве идет подсчет голосов избирателей, проголосовавших на выборах в Госдуму. В Ситуационном центре на Покровке 47 подводят первые итоги. Весь третий день выборов здесь был очень насыщенным. Для гостей и волонтеров подготовили масштабную интерактивную зону. Молодежь могла сойтись в интеллектуальном шахматном поединке с высокотехнологичным роботом, попробовать силы в настольном футболе и других играх. © АиФ / Игорь Харитонов
Вице-спикер Государственной Думы и секретарь Московского городского отделения партии «Единая Россия» Петр Толстой заявил, что избирательная кампания прошла на одном дыхании, а москвичи проголосовали за развитие страны вопреки любым внешним провокациям и атакам.
Вице-спикер Государственной Думы и секретарь Московского городского отделения партии «Единая Россия» Петр Толстой заявил, что избирательная кампания прошла на одном дыхании, а москвичи проголосовали за развитие страны вопреки любым внешним провокациям и атакам. © АиФ / Игорь Харитонов
Корпус волонтеров и общественных наблюдателей партии стал ключевой силой выборов — только в столице за ходом голосования на участках следили более 13 тысяч подготовленных активистов и добровольцев.
Корпус волонтеров и общественных наблюдателей партии стал ключевой силой выборов — только в столице за ходом голосования на участках следили более 13 тысяч подготовленных активистов и добровольцев. © АиФ / Игорь Харитонов
Известный военный корреспондент Евгений Поддубный, побывавший в центре, подчеркнул, что попытки противника сорвать выборы и запугать жителей приграничных регионов провалились, а явка в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях оказалась колоссальной.
Известный военный корреспондент Евгений Поддубный, побывавший в центре, подчеркнул, что попытки противника сорвать выборы и запугать жителей приграничных регионов провалились, а явка в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях оказалась колоссальной. © АиФ / Игорь Харитонов
Представители общественности, партии и СМИ в режиме реального времени следили за ходом подсчета голосов и обработкой поступающих данных со всей страны.
Представители общественности, партии и СМИ в режиме реального времени следили за ходом подсчета голосов и обработкой поступающих данных со всей страны. © АиФ / Игорь Харитонов
Популярная актриса театра и кино Валерия Ланская выступила с концертным номером для гостей и волонтеров Ситуационного центра.
Популярная актриса театра и кино Валерия Ланская выступила с концертным номером для гостей и волонтеров Ситуационного центра. © АиФ / Игорь Харитонов
Герой России, Герой ДНР и кандидат в депутаты Эдуард Казымов рассказал журналистам, что боевой опыт ветеранов СВО и их участие в избирательной кампании станут мощным импульсом для работы на гражданском поприще и защиты интересов страны.
Герой России, Герой ДНР и кандидат в депутаты Эдуард Казымов рассказал журналистам, что боевой опыт ветеранов СВО и их участие в избирательной кампании станут мощным импульсом для работы на гражданском поприще и защиты интересов страны. © РИА Новости / Максим Блинов

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