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Собянин: Спасибо всем, кто проявил высокую гражданскую активность

Сюжет Выборы-2026
Евгений Самарин / mos.ru
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил жителей столицы, принявших участие в выборах депутатов Государственной думы. Об этом он написал в своем блоге после объявления первых итогов голосования. 

«Спасибо всем, кто в дни голосования проявил высокую гражданскую активность», — заявил Собянин.

Мэр отметил, что горожане в ходе избирательной кампании передали депутатам наказы и предложения. По его словам, поднятые проблемы не останутся без внимания столичных властей. 

Собянин также поблагодарил наблюдателей и Общественный штаб за работу во время выборов. Он заявил, что они помогали обеспечивать прозрачность избирательных процедур. 

Кроме того, мэр выразил благодарность команде «Единой России». Говоря о первых результатах, Собянин заявил, что, по предварительным данным, партия одержала победу. Это оценка и формулировка самого мэра на момент публикации первых итогов. 
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МоскваголосованиеОбщественный штабМоскваЕдиная РоссияСергей СобянинвыборыГосдума РФ
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