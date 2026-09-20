Собянин: Спасибо всем, кто проявил высокую гражданскую активность

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил жителей столицы, принявших участие в выборах депутатов Государственной думы. Об этом он написал в своем блоге после объявления первых итогов голосования.

«Спасибо всем, кто в дни голосования проявил высокую гражданскую активность», — заявил Собянин.

Мэр отметил, что горожане в ходе избирательной кампании передали депутатам наказы и предложения. По его словам, поднятые проблемы не останутся без внимания столичных властей.

Собянин также поблагодарил наблюдателей и Общественный штаб за работу во время выборов. Он заявил, что они помогали обеспечивать прозрачность избирательных процедур.

Кроме того, мэр выразил благодарность команде «Единой России». Говоря о первых результатах, Собянин заявил, что, по предварительным данным, партия одержала победу. Это оценка и формулировка самого мэра на момент публикации первых итогов.