Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал крупный кортеж Владимира Зеленского и назвал его главным признаком того, что глава киевского режима стал сильнее бояться покушений.

«Украинский диктатор Зеленский стал все больше опасаться покушений. Этот находящийся под давлением "слуга народа" теперь нуждается в более чем 15 бронированных джипах, машине скорой помощи и многих других видах защиты при перемещении внутри Украины», — прокомментировал журналист в соцсетях недавний визит Зеленского в западные регионы страны.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что летом 2025 года из-за кортежа Зеленского перекрывали движение в Вене.

Агентство Reuters писало, что у главы киевского режима развилась паранойя из-за страха за свою жизнь.

Отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон связывал частые полеты Зеленского на Запад со страхом покушения.