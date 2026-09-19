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Боуз назвал главный признак того, что Зеленский все больше боится покушения

IMAGO / Chris Emil Janssen / www.globallookpress.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал крупный кортеж Владимира Зеленского и назвал его главным признаком того, что глава киевского режима стал сильнее бояться покушений.  

«Украинский диктатор Зеленский стал все больше опасаться покушений. Этот находящийся под давлением "слуга народа" теперь нуждается в более чем 15 бронированных джипах, машине скорой помощи и многих других видах защиты при перемещении внутри Украины», — прокомментировал журналист в соцсетях недавний визит Зеленского в западные регионы страны.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что летом 2025 года из-за кортежа Зеленского перекрывали движение в Вене.

Агентство Reuters писало, что у главы киевского режима развилась паранойя из-за страха за свою жизнь.

Отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон связывал частые полеты Зеленского на Запад со страхом покушения.
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ПолитикаВладимир ЗеленскийкортежЧей БоузУкраина
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