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В Москве началось голосование на выборах в Государственную думу

Сюжет Выборы-2026
Ольга Гринькина / АиФ
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

В Москве началось голосование на выборах депутатов Госдумы  IX созыва и муниципальных депутатов района Щукино. Жителям столицы доступны все способы голосования: онлайн и на избирательных участках во всех районах города.
 
Проголосовать на выборах-2026 призывают всех совершеннолетних горожан с постоянной регистрацией в Москве.
 
Москвичам, заранее получившим полную учетную запись на [mos.ru]mos.ru, доступно дистанционное электронное голосование. Отдать свой голос таким способом можно круглосуточно с любого устройства с доступом в интернет до 19:59 20 сентября. Проголосовать можно даже в случае нахождения в другом регионе России.
 
Жителям столицы рекомендуют заранее авторизоваться на портале mos.ru. Для надежного доступа к elec.mos.ru лучше использовать «Яндекс Браузер» или скачать отечественные сертификаты безопасности. Система электронного голосования также может запросить отключить VPN.
 
Отдать свой голос москвичи могут на любом избирательном участке — с помощью терминала электронного голосования. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 18, 19 или 20 сентября. Они открыты в том числе в популярных местах — в торговых центрах, районных центрах «Место встречи» и центрах госуслуг. Прийти туда нужно с паспортом.
 
Получить традиционный бюллетень для голосования можно только на избирательном участке по адресу постоянной регистрации.

При помощи электронных терминалов в Москве могут проголосовать гости столицы из других регионов России, воспользовавшиеся механизмом «Мобильный избиратель». Жители 6 регионов РФ получили право проголосовать в столице за высших должностных лиц своих субъектов.
 
Все, кто проголосует на выборах в Госдуму с 18 по 20 сентября в Москве в электронном формате, станут участниками акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» программы «Миллион призов». Они получат специальные призы и выиграют от одной до 50 тысяч призовых баллов, которые можно обменять на баллы сервиса «Мосбилет», билеты в музеи и зоопарк, пополнить ими карту «Тройка» или направить на благотворительность. Также за баллы можно получить скидки в партнерских магазинах и аптеках.

Ранее стало известно, что более миллиона россиян проголосовали онлайн на выборах.
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