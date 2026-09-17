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Собянин: Московский ипподром открыт после комплексной реконструкции

Владимир Новиков / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза Оксана Лут и мэр Москвы Сергей Собянин открыли после комплексной реконструкции Центральный московский ипподром на Беговой улице.

«Москва снова становится центром конного спорта России. Поздравляю вас», — написал Собянин в мессенджере «Макс», поблагодарив президента РФ и правительство за поддержку реставрации уникального сооружения.

Известно, что основанный в 1834 году комплекс является старейшим в России и первым в мире рысистым ипподромом. После пожара 1949 года комплекс восстанавливался по проекту архитектора Ивана Жолтовского. Работы по современному комплексному обновлению начались в 2024 году.

Специалисты восстановили исторический облик главного корпуса, включая кирпичную кладку, лепнину и портики. При расчистке барельефов были обнаружены фрагменты исторической живописи, которые также бережно воссоздали. Особое внимание уделили реставрации квадриги и скульптур коней на крыше, изготовленных из шпиатра. Мастера работали на высоте более 20 метров, укрепляя каркасы и восполняя утраченные элементы по специальной рецептуре.

Вместимость основной трибуны сохранилась на уровне двух тысяч человек в соответствии с проектом 1950-х годов, с открытыми деревянными скамьями. Внутри комплекса отреставрировали исторический ресторан, включая залы в стилях сталинского ампира и конструктивизма, а также расширили музей, где представлены три постоянные экспозиции с артефактами истории отечественного конного спорта.

«Мы вместе с вами открываем новую главу в развитии отечественного коневодства. Ведь для отрасли ипподром — это важный испытательный полигон», — отметил Патрушев.

По его словам, реконструкция позволила создать на московском ипподроме самую современную инфраструктуру.

«Теперь он снова станет центром всей нашей системы испытаний, флагманом российского ипподромного дела», — добавил он, анонсировав возобновление скачек, бегов и других зрелищных мероприятий.

Лут в свою очередь добавила, что московский ипподром станет площадкой для проведения международных соревнований.

«Мы уже начали обсуждать с нашими коллегами в других странах вопрос о том, как можно сюда приезжать и показывать свои достижения в призовом коневодстве и дальше проводить наши мероприятия», — сообщила министр.

Обновленная зона состязаний включает призовую скаковую дорожку длиной 1,6 километра и рысистую дорожку длиной 1,4 километра, соответствующие лучшим международным стандартам. Интенсивное освещение мощностью не менее 1,2 тысячи люкс позволяет проводить забеги в вечернее время, а системы автоматического хронометража и фотофиниша обеспечивают точность результатов.

Важнейшей частью проекта стало строительство современного конного двора площадью свыше 40 тысяч квадратных метров. Комплекс оснащен системами вентиляции и полноценным ветеринарным блоком, включающим карантинную конюшню, реабилитационный центр, пункт допинг-контроля и кабинеты рентгенодиагностики.

Также появился манеж для иппотерапии. Для прохода внутрь скакового круга построили подземный переход, а также предусмотрели специальные тоннели для вывода лошадей и проезда обслуживающей техники.

На территории ипподрома благоустроили рекреационную зону с водоемом и озеленили около 6,5 гектара газонов, высадив сосны, ели, каштаны и клены. В сентябре 2026 года также завершилась реконструкция 1,7 километра дорог вдоль путей первого Московского центрального диаметра для улучшения транспортной доступности объекта.

Как говорится на официальном сайте мэра Москвы, в столице конным спортом занимаются свыше 12 тысяч человек, в связи с чем власти планируют продолжить развитие отрасли, включая модернизацию конноспортивной базы ЦСКА к 2027 году и Московской академии современного пятиборья в октябре 2026 года. До 2030-го в ТиНАО ожидается строительство двух новых конноспортивных комплексов.

 
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МоскваГородские проектымосковский ипподромСергей Собянинреконструкция зданий
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