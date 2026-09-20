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Без секретов. Международные наблюдатели оценили защиту онлайн голосования

Сюжет Выборы-2026
Иностранные наблюдатели отметили открытость процедур и уровень технологического оснащения.
Иностранные наблюдатели отметили открытость процедур и уровень технологического оснащения. / Ирина Куранова / АиФ

В Москве завершается третий, решающий день голосования на выборах депутатов Госдумы. Международные делегации наблюдателей из разных стран лично изучают прозрачность процедур и работу цифрового контроля голосования в Ситуационном центре по наблюдению за выборами на Покровке, 47.

География доверия

С самого утра 20 сентября в Ситуационный центр приезжают зарубежные эксперты и международные наблюдатели. Всего за ходом голосования в России наблюдают представители 133 государств.  

Оценить московский стандарт проведения выборов приехали международные эксперты, парламентарии и общественники в том числе из Ирана, Уганды, ЮАР. Особый интерес у иностранных делегаций вывали работа дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и многоуровневая система защиты от повторного или неправомерного участия.
Международные наблюдатели.
Международные наблюдатели. Фото: АиФ/ Ирина Куранова

Проводниками для гостей по центру выступали Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и заместитель Председателя Госдумы Петр Толстой. Гостям показали все ключевые зоны: от аналитиков, мониторящих фейки в соцсетях, до группы, куда стекаются любые сигналы о возможных нарушениях.

Шапошников подробно объяснил иностранцам, почему московская система голосования считается одной из самых технологичных в мире: «Москва накопила большой опыт организации выборов, и мы готовы делиться им с зарубежными коллегами, — отметил он. — Для нас особенно ценно, что международные наблюдатели могут увидеть эту систему в работе своими глазами, задать вопросы специалистам и затем дать свою независимую оценку процедурам».

Фильтр от провокаций: как работают «ловцы фейков»

Главная задача ситуационного центра — активная борьба с дезинформацией и провокационными вбросами, которые традиционно активизируются в финальные часы выборов. Толстой рассказал зарубежным гостям и журналистам о том, как строилась работа центра на протяжении всего предвыборного цикла, и объяснил главные принципы работы информационной защиты.

Петр Толстой.
Петр Толстой. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

«Как только начал работу наш ситуационный центр — а открылся он еще до официального старта дней голосования, на этапе предвыборной агитации месяц назад, — мы поставили перед собой цель обеспечить максимальную прозрачность и стерильную чистоту всего процесса, — подчеркнул заместитель Председателя Государственной Думы Петр Толстой. — Все это время мы непрерывно мониторим социальные сети, средства массовой информации, ключевые телеграм-каналы на предмет любой информации о выборах. Каждая сигнальная карточка, каждое резонансное сообщение проходит через строгую юридическую и техническую верификацию. Недостоверную информацию мы не просто фиксируем — мы ее оперативно отрабатываем, разоблачаем и даем официальные опровержения с фактами на руках. Наша главная задача — не дать фейкам исказить реальную картину волеизъявления граждан».

Рабочие места волонтеров в Ситуационном центре напоминают зал управления полетами: перед каждым аналитиком открыты десятки вкладок, специализированный софт для мониторинга соцсетей и реестры обращений. Корреспондент aif.ru пообщался с одним из аналитиков центра, который в деталях описал алгоритм отсева провокаций и работы с поступающими данными.

Общественный штаб.
Общественный штаб. Фото: АиФ/ Ирина Куранова

«Мы мониторим социальные сети и телеграм-каналы буквально в режиме реального времени на предмет сообщений о возможных нарушениях избирательных прав граждан либо провокационных вопросов и явных фейков, — рассказал волонтер ситуационного центра Илья. — Каждое такое сообщение мы проверяем: связываемся с наблюдателями на конкретном участке, запрашиваем видеозаписи, проверяем первичные документы. Всю эту собранную фактуру мы заносим в единую аналитическую таблицу. Каждые два часа сформированная и обновленная таблица отправляется юристам и руководству штаба для принятия оперативных правовых мер».

Иностранные наблюдатели отметили открытость процедур и уровень технологического оснащения. Гости из стран БРИКС и СНГ сошлись во мнении: опыт Москвы по внедрению ДЭГ и оперативной проверке фейков — это стандарт, к которому постепенно будут приходить избирательные системы других крупных мегаполисов мира.

Наблюдатели из стран БРИКС посетили Ситуационный центр на Покровке, 47

Наблюдатели из 133 стран мира работают на выборах депутатов Госдумы.
Наблюдатели из 133 стран мира работают на выборах депутатов Госдумы. © АиФ / Ирина Курнакова
В третий день голосования они посетили Ситуационный центр на Покровке, 47.
В третий день голосования они посетили Ситуационный центр на Покровке, 47. © АГН Москва / Ведяшкин Сергей
Наблюдатели были особенно заинтересованы тем, как устроены механизмы ДЭГ в Москве.
Наблюдатели были особенно заинтересованы тем, как устроены механизмы ДЭГ в Москве. © АиФ / Ирина Курнакова
Для всех гостей по центру была проведена экскурсия.
Для всех гостей по центру была проведена экскурсия. © АиФ / Ирина Курнакова
Выборы депутатов в Госдуму длятся три дня и завершаются в воскресенье, в 20.00.
Выборы депутатов в Госдуму длятся три дня и завершаются в воскресенье, в 20.00. © АГН Москва / Ведяшкин Сергей
Участки для голосования были открыты в Москве с 8.00 до 20.00 три дня подряд, голосовать дистанционно можно было 24/7.
Участки для голосования были открыты в Москве с 8.00 до 20.00 три дня подряд, голосовать дистанционно можно было 24/7. © АиФ / Ирина Курнакова
Явка на текущих выборах превысила явку на выборах в 2016 году.
Явка на текущих выборах превысила явку на выборах в 2016 году. © АиФ / Ирина Курнакова

Наблюдатели из стран БРИКС посетили Ситуационный центр на Покровке, 47

Наблюдатели из 133 стран мира работают на выборах депутатов Госдумы.
Наблюдатели из 133 стран мира работают на выборах депутатов Госдумы. © АиФ / Ирина Курнакова
В третий день голосования они посетили Ситуационный центр на Покровке, 47.
В третий день голосования они посетили Ситуационный центр на Покровке, 47. © АГН Москва / Ведяшкин Сергей
Наблюдатели были особенно заинтересованы тем, как устроены механизмы ДЭГ в Москве.
Наблюдатели были особенно заинтересованы тем, как устроены механизмы ДЭГ в Москве. © АиФ / Ирина Курнакова
Для всех гостей по центру была проведена экскурсия.
Для всех гостей по центру была проведена экскурсия. © АиФ / Ирина Курнакова
Выборы депутатов в Госдуму длятся три дня и завершаются в воскресенье, в 20.00.
Выборы депутатов в Госдуму длятся три дня и завершаются в воскресенье, в 20.00. © АГН Москва / Ведяшкин Сергей
Участки для голосования были открыты в Москве с 8.00 до 20.00 три дня подряд, голосовать дистанционно можно было 24/7.
Участки для голосования были открыты в Москве с 8.00 до 20.00 три дня подряд, голосовать дистанционно можно было 24/7. © АиФ / Ирина Курнакова
Явка на текущих выборах превысила явку на выборах в 2016 году.
Явка на текущих выборах превысила явку на выборах в 2016 году. © АиФ / Ирина Курнакова

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МоскваОбществомеждународные наблюдателиВыборы-2026
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