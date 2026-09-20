Без секретов. Международные наблюдатели оценили защиту онлайн голосования

В Москве завершается третий, решающий день голосования на выборах депутатов Госдумы. Международные делегации наблюдателей из разных стран лично изучают прозрачность процедур и работу цифрового контроля голосования в Ситуационном центре по наблюдению за выборами на Покровке, 47.

География доверия

С самого утра 20 сентября в Ситуационный центр приезжают зарубежные эксперты и международные наблюдатели. Всего за ходом голосования в России наблюдают представители 133 государств.

Оценить московский стандарт проведения выборов приехали международные эксперты, парламентарии и общественники в том числе из Ирана, Уганды, ЮАР. Особый интерес у иностранных делегаций вывали работа дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и многоуровневая система защиты от повторного или неправомерного участия.

Международные наблюдатели. Фото: АиФ/ Ирина Куранова

Проводниками для гостей по центру выступали Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и заместитель Председателя Госдумы Петр Толстой. Гостям показали все ключевые зоны: от аналитиков, мониторящих фейки в соцсетях, до группы, куда стекаются любые сигналы о возможных нарушениях.

Шапошников подробно объяснил иностранцам, почему московская система голосования считается одной из самых технологичных в мире: «Москва накопила большой опыт организации выборов, и мы готовы делиться им с зарубежными коллегами, — отметил он. — Для нас особенно ценно, что международные наблюдатели могут увидеть эту систему в работе своими глазами, задать вопросы специалистам и затем дать свою независимую оценку процедурам».

Фильтр от провокаций: как работают «ловцы фейков»

Главная задача ситуационного центра — активная борьба с дезинформацией и провокационными вбросами, которые традиционно активизируются в финальные часы выборов. Толстой рассказал зарубежным гостям и журналистам о том, как строилась работа центра на протяжении всего предвыборного цикла, и объяснил главные принципы работы информационной защиты.

Петр Толстой. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

«Как только начал работу наш ситуационный центр — а открылся он еще до официального старта дней голосования, на этапе предвыборной агитации месяц назад, — мы поставили перед собой цель обеспечить максимальную прозрачность и стерильную чистоту всего процесса, — подчеркнул заместитель Председателя Государственной Думы Петр Толстой. — Все это время мы непрерывно мониторим социальные сети, средства массовой информации, ключевые телеграм-каналы на предмет любой информации о выборах. Каждая сигнальная карточка, каждое резонансное сообщение проходит через строгую юридическую и техническую верификацию. Недостоверную информацию мы не просто фиксируем — мы ее оперативно отрабатываем, разоблачаем и даем официальные опровержения с фактами на руках. Наша главная задача — не дать фейкам исказить реальную картину волеизъявления граждан».

Рабочие места волонтеров в Ситуационном центре напоминают зал управления полетами: перед каждым аналитиком открыты десятки вкладок, специализированный софт для мониторинга соцсетей и реестры обращений. Корреспондент aif.ru пообщался с одним из аналитиков центра, который в деталях описал алгоритм отсева провокаций и работы с поступающими данными.

Общественный штаб. Фото: АиФ/ Ирина Куранова

«Мы мониторим социальные сети и телеграм-каналы буквально в режиме реального времени на предмет сообщений о возможных нарушениях избирательных прав граждан либо провокационных вопросов и явных фейков, — рассказал волонтер ситуационного центра Илья. — Каждое такое сообщение мы проверяем: связываемся с наблюдателями на конкретном участке, запрашиваем видеозаписи, проверяем первичные документы. Всю эту собранную фактуру мы заносим в единую аналитическую таблицу. Каждые два часа сформированная и обновленная таблица отправляется юристам и руководству штаба для принятия оперативных правовых мер».

Иностранные наблюдатели отметили открытость процедур и уровень технологического оснащения. Гости из стран БРИКС и СНГ сошлись во мнении: опыт Москвы по внедрению ДЭГ и оперативной проверке фейков — это стандарт, к которому постепенно будут приходить избирательные системы других крупных мегаполисов мира.