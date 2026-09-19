«На высоком уровне». Международные наблюдатели оценили выборы в Москве

На текущих выборах депутатов Госдумы присутствует рекордное количество иностранных наблюдателей. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова: «Если на выборах президента было 1115 представителей из 129 стран, то в этом году 1126 из 130 стран мира».

Смотрим глазами наблюдателей

Иностранные наблюдатели из Чада, Нигерии, Туниса и Малайзии посетили 19 сентября Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве и оценили работу системы видеомониторинга и электронного голосования. Вместе с ними день в штабе провел и корреспондент aif.ru.

Работа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Иностранная делигация. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

О работе штаба, расположившегося на улице Льва Толстого в Москве, рассказал его руководитель Вадим Ковалев. Ознакомительная экскурсия началась с фойе — именно там расположена стойка регистрации членов комиссий, наблюдателей и представителей СМИ. Здесь также проходят встречи с политиками, артистами, спортсменами, которые приезжаю сделать свой выбор именно в штабе. Ведь здесь оборудован участок для голосования.

Светлана Акулова и Вадим Ковалев. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

В режиме реального времени 24/7

Затем все вместе прошли в помещение, где волонтеры круглосуточно следят за ходом голосования на избирательных участках через мониторы. На стене расположен огромный монитор, на который также выводится трансляция с видеокамер, установленных в разных районах Москвы на избирательных участках. Пока председатель Общественного штаба объясняет гостям принципы работы, сотрудники не отвлекаются и продолжают делать свою работу.

«Ребята сменяют друг друга каждые два часа. Для них оборудована комната отдыха с пуфами, где они могут передохнуть. Почему здесь работают именно молодые люди? Ответ очевиден: все-таки им проще удерживать внимание, а девушки, и это научно доказано, особенно долго могут не терять концентрацию», — говорит Вадим Ковалев.

Владислав Третьяк и Вадим Ковалев. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

«Цифровизация защищает честность»

Следующей остановкой стал кабинет общественных наблюдателей, где за большим столом собрались юристы, представители партий, преподаватели вузов. Для чего нужен штаб по наблюдению, своим коллегам из-за рубежа доходчиво объяснил один из общественных наблюдателей, юрист Владимир Платонов: «Раньше выборы часто заканчивались тем, что проигравшие, не желая признавать поражение, искали виновных на стороне. Утверждали, что проиграли не они, а кто-то неправильно организовал процесс. А эта система, во-первых, делает выборы прозрачными, а во-вторых, исключает возможность ввести кого-либо в заблуждение или исказить результаты. — пояснил Платонов. — Невозможно что-то сделать не так, когда есть видеонаблюдение. Если раньше поступало до 1000 жалоб за время голосование, то затем их число сократилось до 125, потом до 25. Сейчас — вообще единицы обращений, оспаривающих итоги голосования. Цифровизация защищает честность и точность выбора. Заметьте, мы всегда готовы помочь».

Работа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Чтобы людям было удобно

Также гостям рассказали о вариантах голосования, доступных сегодня в столице. Москва использует все возможные электронные системы, чтобы людям было удобно голосовать.

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве работает штатно, несмотря на продолжающиеся попытки атак, как заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Так, по словам Памфиловой, «московская система ДЭГ всю ночь с пятницы на субботу практически беспрерывно подвергалась очень мощной атаке», но это никак не нарушило ход голосования — все, кто хотел отдать свой голос онлайн, смогли это сделать.

Работа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

На экскурсии по штабу иностранным гостям показали, как устроена работа в Электронном штабе — комнате технического мониторинга электронного голосования. Здесь за качеством работы следят IT-специалисты.

На их экранах отображаются цифры, проценты, графики и статусы обработки данных. Как пояснил Вадим Ковалев, система в режиме реального времени фиксирует ход голосования. Через интерфейсы можно детально отслеживать блокчейн-транзакции, которые представляют собой зашифрованные электронные бюллетени. Все данные сразу попадают в распределенный реестр и доступны для последующего анализа.

Любопытно, что на мониторах виден процесс выпуска и приема каждого бюллетеня, а после закрытия участков автоматически запускается процедура расшифровки.

Работа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

«На высоком уровне»

Один из международных наблюдателей — Мустафа из Малайзии. В своей стране он также является членом городской избирательной комиссии. Для него это уже вторая поездка в Москву: ранее он присутствовал на выборах президента России.

«Я рад видеть, насколько качественно организована работа штаба: система прозрачности и открытости реализована на высоком уровне», — говорит Мустафа.

На вопрос aif.ru о том, как формируется делегация наблюдателей от Малайзии, он ответил, что заинтересованные специалисты подают заявки через официальные каналы. Отбор проходит на конкурсной основе: приоритет отдается тем, кто проявляет высокую гражданскую активность и имеет опыт работы в избирательных процессах.