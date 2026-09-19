«На высоком уровне». Международные наблюдатели оценили выборы в Москве

На текущих выборах депутатов Госдумы присутствует рекордное количество иностранных наблюдателей. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова: «Если на выборах президента было 1115 представителей из 129 стран, то в этом году 1126 из 130 стран мира».
Смотрим глазами наблюдателей
Иностранные наблюдатели из Чада, Нигерии, Туниса и Малайзии посетили 19 сентября Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве и оценили работу системы видеомониторинга и электронного голосования. Вместе с ними день в штабе провел и корреспондент aif.ru.
О работе штаба, расположившегося на улице Льва Толстого в Москве, рассказал его руководитель Вадим Ковалев. Ознакомительная экскурсия началась с фойе — именно там расположена стойка регистрации членов комиссий, наблюдателей и представителей СМИ. Здесь также проходят встречи с политиками, артистами, спортсменами, которые приезжаю сделать свой выбор именно в штабе. Ведь здесь оборудован участок для голосования.
В режиме реального времени 24/7
Затем все вместе прошли в помещение, где волонтеры круглосуточно следят за ходом голосования на избирательных участках через мониторы. На стене расположен огромный монитор, на который также выводится трансляция с видеокамер, установленных в разных районах Москвы на избирательных участках. Пока председатель Общественного штаба объясняет гостям принципы работы, сотрудники не отвлекаются и продолжают делать свою работу.
«Ребята сменяют друг друга каждые два часа. Для них оборудована комната отдыха с пуфами, где они могут передохнуть. Почему здесь работают именно молодые люди? Ответ очевиден: все-таки им проще удерживать внимание, а девушки, и это научно доказано, особенно долго могут не терять концентрацию», — говорит Вадим Ковалев.
«Цифровизация защищает честность»
Следующей остановкой стал кабинет общественных наблюдателей, где за большим столом собрались юристы, представители партий, преподаватели вузов. Для чего нужен штаб по наблюдению, своим коллегам из-за рубежа доходчиво объяснил один из общественных наблюдателей, юрист Владимир Платонов: «Раньше выборы часто заканчивались тем, что проигравшие, не желая признавать поражение, искали виновных на стороне. Утверждали, что проиграли не они, а кто-то неправильно организовал процесс. А эта система, во-первых, делает выборы прозрачными, а во-вторых, исключает возможность ввести кого-либо в заблуждение или исказить результаты. — пояснил Платонов. — Невозможно что-то сделать не так, когда есть видеонаблюдение. Если раньше поступало до 1000 жалоб за время голосование, то затем их число сократилось до 125, потом до 25. Сейчас — вообще единицы обращений, оспаривающих итоги голосования. Цифровизация защищает честность и точность выбора. Заметьте, мы всегда готовы помочь».
Чтобы людям было удобно
Также гостям рассказали о вариантах голосования, доступных сегодня в столице. Москва использует все возможные электронные системы, чтобы людям было удобно голосовать.
Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве работает штатно, несмотря на продолжающиеся попытки атак, как заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Так, по словам Памфиловой, «московская система ДЭГ всю ночь с пятницы на субботу практически беспрерывно подвергалась очень мощной атаке», но это никак не нарушило ход голосования — все, кто хотел отдать свой голос онлайн, смогли это сделать.
На экскурсии по штабу иностранным гостям показали, как устроена работа в Электронном штабе — комнате технического мониторинга электронного голосования. Здесь за качеством работы следят IT-специалисты.
На их экранах отображаются цифры, проценты, графики и статусы обработки данных. Как пояснил Вадим Ковалев, система в режиме реального времени фиксирует ход голосования. Через интерфейсы можно детально отслеживать блокчейн-транзакции, которые представляют собой зашифрованные электронные бюллетени. Все данные сразу попадают в распределенный реестр и доступны для последующего анализа.
Любопытно, что на мониторах виден процесс выпуска и приема каждого бюллетеня, а после закрытия участков автоматически запускается процедура расшифровки.
«На высоком уровне»
Один из международных наблюдателей — Мустафа из Малайзии. В своей стране он также является членом городской избирательной комиссии. Для него это уже вторая поездка в Москву: ранее он присутствовал на выборах президента России.
«Я рад видеть, насколько качественно организована работа штаба: система прозрачности и открытости реализована на высоком уровне», — говорит Мустафа.
На вопрос aif.ru о том, как формируется делегация наблюдателей от Малайзии, он ответил, что заинтересованные специалисты подают заявки через официальные каналы. Отбор проходит на конкурсной основе: приоритет отдается тем, кто проявляет высокую гражданскую активность и имеет опыт работы в избирательных процессах.