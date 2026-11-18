Жители Москвы уже в течение шести лет имеют возможность пользоваться для поиска информации о своих предках онлайн-сервисом «Моя семья», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«Уже 6 лет онлайн-сервис "Моя семья" помогает москвичам искать информацию о своих предках. … Количество обращений к сервису за 6 лет превысило 20 млн», - написал градоначальник.

По его словам, с помощью сервиса можно получить доступ к документам Главархива Москвы - метрическим книгам, ревизским сказкам, исповедным ведомостям и брачным обыскам конца XVII - начала XX веков. Всего оцифрованы около 13,5 млн страниц.

Воспользовавшись сервисом, можно выяснить дату и место рождения, вступления в брак и смерти предков, а также получить информацию о составе их семей, сословной принадлежности, месте жительства и приходе.

«Новым этапом развития сервиса стало сотрудничество с компанией Яндекс и запуск ИИ-платформы "Поиск по архивам", которая с помощью нейросети переводит архивные документы в машинописный текст», - отметил Собянин.

Он сообщил о ежегодном увеличении числа доступных онлайн документов Главархива Москвы более чем на 2 млн страниц.

По словам мэра, в этом году запланирована оцифровка массива документов, содержащих информацию о жизни Москвы во второй половине XVIII — начале XX веков.

Ранее Собянин сообщил о планируемом в Москве расширении числа городских электронных услуг и сервисов.