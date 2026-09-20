Общественный штаб: в Москве выдано около 3,5 млн электронных бюллетеней

Явка на электронное голосование в Москве составила около 3,5 млн человек. Всего в столице было выдано 3 445 391 электронный бюллетень, сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами.

Избиратели, которые открыли электронный бюллетень в последнюю минуту, могли завершить голосование до 20:15. Все поданные голоса поступили в блокчейн.

Общественный штаб продолжает наблюдение за подсчетом голосов на избирательных участках. По его данным, сейчас процедура проходит в штатном режиме.

Ранее стало известно, что явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 90,9%.