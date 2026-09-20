Явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 91%

Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 90,9%. Об этом сообщил заместитель главы Минцифры России Олег Качанов.

По его словам, показатель относится к выборам депутатов Государственной думы девятого созыва и рассчитывается среди зарегистрированных участников ДЭГ.

Ранее Минцифры сообщало, что к 17:35 мск явка на федеральной платформе достигла 90%, а свой выбор дистанционно сделали уже 3,6 млн человек. ДЭГ применялось на выборах федерального, регионального и местного уровней в 32 субъектах РФ.

При этом предварительная общая явка на выборах в Государственную думу к 20:55 мск составила 56,66%. Итоговые данные должны быть опубликованы позднее. Показатель общей явки и явка среди зарегистрированных участников ДЭГ рассчитываются отдельно и напрямую не сопоставляются.

Ранее сообщалось, что общая явка на выборах депутатов Госдумы достигла 45%.