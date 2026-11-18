Отказ от российских энергоресурсов в результате введения санкций привел к потере Евросоюзом его промышленного потенциала, заявил президент РФ в ходе выступления на Деловом саммите форума АТЭС.

«Европейский союз не смог адаптироваться … к добровольному отказу от нашего рынка, перекрытию дешевых и стабильных поставок российских энергоресурсов... Он теряет свой промышленный потенциал, позиции в конкурентной борьбе», - сказал глава государства.

Он обратил внимание на проблему бюджетных дефицитов, рост инфляции и последовательное снижение уровня жизни в Европе.

В ходе выступления Путин отметил также снижение эффективности применения санкций и экспортных ограничений. По словам президента, ограничительные меры уже не могут полностью блокировать экономический рост.