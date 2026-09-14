Настройки роста. Как государственные и рыночные механизмы работают вместе

Для старшего поколения плановая экономика — это не абстрактная экономическая модель, а вполне осязаемые образы: бесконечные очереди, хронический дефицит, ощущение, что «ничего нет». Но в особые периоды история требует концентрации ресурсов — и потому дискуссии о возвращении к плановому хозяйству снова набирают обороты. Доктор экономических наук, профессор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, заведующий кафедрой финансов устойчивого развития, директор Высшей школы финансов Константин Ордов объясняет, какие риски и возможности даёт совмещение рыночных и плановых подходов и почему механизмы рынка остаются жизненно важными для гражданского сектора.

Рыночный запас прочности

Россия давно стала частью глобальной экономики. Санкции доказали это предельно ясно. Как оказалось, Россию невозможно исключить из международной кооперации. Мир нуждается в наших ресурсах, товарах, услугах и технологиях. Страна показала не только значимость своей экономики для мира, но и колоссальный запас прочности. Этот запас создали рыночные механизмы, адаптивность бизнеса и конкуренция. Власть ценит это и постоянно говорит о поддержке рынка, значимости частной инициативы, создаёт условия для притока инвестиций через комфортную регуляторику и господдержку, работающую по рыночным принципам. «Сильная, суверенная, динамичная экономика означает развитие частной инициативы, ведь именно предприниматели, компании находят и формируют рыночные ниши, производят товары и услуги, стимулируют занятость», — сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года.

Бизнес оправдывает доверие государства и ожидания общества. За время СВО он не просто выжил — вырос. По данным реестра ФНС на начало 2026 года, число субъектов МСП достигло исторического рекорда — 6,835 млн. Предприниматели перестроили логистику, нашли новых поставщиков и клиентов, платят налоги и создают новые рабочие места.

Надёжность и эффективность

Дискуссия о возврате к плановой экономике набирает обороты. Это объяснимо: страна переживает особый период, и он требует особых мер. В такие времена государство всегда усиливает контроль и финансирование оборонной сферы. Построить закрытую экономическую систему невозможно. Роль импорта для внутреннего рынка пока очень велика. Мы многое закупаем, и хотя переориентировались на другие рынки, зависимость от импорта осталась весомой. Доходы бюджета от экспорта, особенно нефтегазового, дают существенную прибавку казне и остаются критическим источником валюты.

Дискуссию подогревают и последствия денежно-кредитной политики. Многим кажется, что мы подошли к ситуации выбора — либо план, либо рынок. Это совсем не так. По сути, спор сводится к выбору между надёжностью и эффективностью. Плановая модель обещает предсказуемость и контроль — то есть надёжность. Рыночная — гибкость, скорость адаптации, способность находить оптимальные решения в условиях неопределённости, то есть эффективность. Но ложность дилеммы в том, что нужно не выбирать одно вместо другого, а правильно распределять роли между государством и рынком.

Подтверждение тому — недавнее заявление председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова на форуме в Нижнем Новгороде. «При развитии технологий, платформ рыночная экономика демонстрирует себя очень хорошо при работе с дефицитами, но не очень хорошо работает по повестке развития. По повестке развития определённый дирижизм нужен», — считает глава госкорпорации.

Речь идёт не о замене рынка государством, а о разумном сочетании. Рыночные механизмы остаются основным инструментом, когда нужно быстро отвечать на спрос и закрывать дефициты, то есть в гражданском секторе. Государство берёт на себя то, что требует долгосрочного горизонта: стратегические инфраструктурные проекты, развитие базовых технологий, обеспечение безопасности. Иными словами, надёжность — там, где цена ошибки критична: оборона, безопасность, проекты технологического суверенитета. Эффективность — там, где без неё не обойтись: гражданская экономика, конкуренция, технологическое лидерство.

К тому же российская экономика — часть мировой, и глобальные тренды касаются нас в полной мере. Если раньше военный сектор мог создавать передовые технологии, и потом они переходили в гражданский, то сегодня в развитых странах ситуация, скорее, обратная — коммерческие компании создают прорывные технологии, которые потом переходят в ВПК. А коммерческие компании возникают и развиваются только в конкурентной рыночной среде.

Риски и возможности

Уверен, что компромиссный вариант сочетания рынка и плана создает условия для роста цифровых компаний, ведь за ними будущее. Цифровая экономика и техлидерство — не просто красивые слова, а главные факторы развития мировой экономики. И здесь у нас появились новые и динамично растущие партнёры — Китай, Индия, другие страны Глобального Юга. Важно помнить, что плановая экономика — это экономика бесконечных ограничений, разъедающих самые главные рыночные механизмы — конкуренцию и мотивацию, без которых вписаться в мировую рыночную конъюнктуру не получится.

Конечно, нужны и кадры — их подготовка уже идёт. К тому же наша молодёжь — это поколение, которое просто не знает, что такое плановая экономика. Это первое поколение, выросшее в цифровой среде. Если им сказать, что при плановой экономике они не смогут выбрать модель телефона, а так и будет, — спор «о плане и рынке» будет закрыт мгновенно в пользу рынка.

Убеждён — цифровые компании, достижение техлидерства, образованные кадры — всё это результат разумного применения рыночных механизмов в гражданском секторе, который должен развиваться и в ходе СВО, и после ее окончания. Это создаст надёжный фундамент для экономического роста и достижения высокого жизненного уровня.