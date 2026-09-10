«Сделано вместе». О чем говорили на крупнейшем деловом форуме РФ и Китая

Каждая четвертая зарубежная компания, которая сегодня работает в России, связана с Китаем. Всего же в нашей стране зарегистрировано более 15,5 тысячи фирм, это в 11 раз больше, чем в 2021 году. Об этом на полях VII Российско-Китайского форума предпринимателей, проходящего в эти дни в Национальном центре «Россия», рассказал сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.

Народная дипломатия

В этом году заявку на участие организаторы получили от 1,6 тысячи человек, хотя площадка рассчитана всего на тысячу, сообщил Титов. В итоге форум собрал представителей около 800 компаний, которые могут обменяться опытом и наладить взаимоотношения в сфере цифровых технологий и экономики, туризма и гостеприимства, бизнес-образования, креативных индустрий, торговли, маркетплейсов, новейших технологий в сельском хозяйстве.

«Малый и средний бизнес — это очень важное направление развития российско-китайских отношений, — заявил Борис Титов. — Так наши предприниматели могут находить новые проекты и дела, строить предприятия, заручаться поддержкой партнеров в Китае. Вместе с моим коллегой, сопредседателем РККДМР, членом Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжуном мы развиваем отношения между людьми наших стран, у нас работает 17 советов по всем направлениям взаимодействия. В общем, занимаемся народной дипломатией, и предпринимательство — одна из очень важных частей этой дипломатии».

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По словам Титова, фразы «сделано в России» или «сделано в Китае» звучат довольно часто, и теперь пришло время переходить к этапу «сделано вместе». Так, например, активно идет создание Русского дома в Сиане и Китайского дома в Москве. В Русском доме откроется ресторан, там будут продавать российские товары и изделия российских брендов, а также появится интерактивный центр, где можно будет познакомиться с историей и культурой России. В апреле 2027 года в Сиане также состоится первый Российско-Китайский туристический форум.

«Пока мы о Китае знаем очень мало, хотя часто ездим туда, в том числе по работе, — объяснил Титов. — Знаем только Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, иногда — Хайнань. А ведь существует исторический туризм в той же провинции Шаньси, колыбели китайской цивилизации, промышленный туризм, спортивный туризм. Более того, после временной отмены визового режима нашим предпринимателям нужно быть готовыми к росту туристического потока из Китая».

Европа ушла на второй план

Сегодня цифры показывают, что взаимодействие России и Китая стало более выгодным и важным, чем когда-то было с европейскими странами, заметил Титов. На полях форума, например, переговоры провели компании из области цветных и редкоземельных металлов, а в Сиане, крупнейшем промышленном и логистическом узле Поднебесной, российским бизнесменам предложили возможность реализовать инвестиционные проекты всего за три дня и проходить таможенное оформление в течение всего шести часов.

Китай активно закупает в России энергоресурсы, продовольствие, сырье и другие товары, наша страна остается одним из главных поставщиков на китайском рынке. В первом полугодии объем двусторонней торговли между Москвой и Пекином вырос на 25,6%, заметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Также Россия и Китай продолжают работать в сфере мастер-планов и комплексного развития городов, модернизации ЖКХ и энергетики, транспорта, связи, нейросетей, информационных технологий.

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«Укрепление отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия с КНР — приоритет российской внешней и торгово-экономической политики, — подчеркнул он. — Этот курс носит устойчивый, долгосрочный характер, отвечает задачам укрепления равноправного и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Центральную роль в продвижении всего комплекса связей двух стран играет интенсивный диалог глав государств».

«Больше всего в российских товарах заинтересованы те провинции, которые граничат с Дальним Востоком: Хэйлунцзян, Цзилинь, район Внутренняя Монголия, — добавил член правления компании-дистрибьютора российских товаров в Китай Марк Пэн. — Но это совершенно не означает, что другие китайские провинции не стремятся налаживать связи с Москвой».