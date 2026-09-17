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В забайкальском селе отменили уроки в школе из-за нападения медведя на быка

istockphoto.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

В школах и организациях дополнительного образования села Улеты Забайкальского края учебный процесс приостановлен до начала следующей недели. Такое решение принято в связи с инцидентом, произошедшим в райцентре, где медведь напал на быка. Об этом сообщили представители администрации Улетовского округа.

В официальном заявлении уточняется, что хищник всё ещё находится на свободе и не был обнаружен. Именно поэтому в местной школе и учреждениях дополнительного образования занятия временно отменены — вплоть до понедельника. Власти подчеркивают, что подобная мера носит превентивный характер и направлена на защиту детей и педагогов от возможной угрозы.

Для обеспечения безопасности в населённом пункте уже организовано дежурство нескольких патрульных групп. Они используют беспилотные летательные аппараты для наблюдения за территорией и поиска зверя. К этой работе привлечены специалисты лесничеств, сотрудники отдела внутренних дел, бойцы Росгвардии, представители МЧС, а также работники прокуратуры и органов местного самоуправления. Все перечисленные структуры действуют скоординированно, чтобы оперативно отреагировать на появление медведя.

В администрации округа также отметили, что в ближайшее время планируется ввести ограничения на посещение мест, где обычно собирается много молодежи. Это дополнительная мера предосторожности, призванная снизить риск встречи людей с диким животным. Жителей просят соблюдать осторожность и не предпринимать самостоятельных действий по поиску медведя.

Кроме того, местных жителей призывают не оставлять следов, которые могут помочь хищнику ориентироваться, и не пытаться выследить его в одиночку. Все рекомендации направлены на то, чтобы избежать нежелательных контактов и обеспечить спокойствие в селе до тех пор, пока ситуация не будет полностью урегулирована.

Ранее сообщалось, что двое мужчин погибли при нападении медведя в Приангарье.
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ПроисшествияЗабайкальеотмена занятийнападение медведяУлеты
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