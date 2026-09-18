В РФ депортируют фигуранта дела об убийстве модели в Одинцово

18 сентября правоохранители из Турции передали в стамбульском аэропорту своим российским коллегам гражданина РФ, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.



По данным правоохранителей, мужчина совершил убийство модели и участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная» в селе Ромашково Одинцовского городского округа. Подозреваемый нанёс женщине смертельные травмы, после чего расчленил труп и спрятал останки в лесу.



После содеянного мужчина направился за границу. МВД открыло уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и объявило подозреваемого в международный розыск. По линии Интерпола были получены данные о местонахождении подозреваемого, его доставят в РФ в ближайшее время.



Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах 24-летняя девушка подозревается в убийстве своей 1,5-годовалой дочери.