Ревнивец обезглавил спящую жену, пока в соседней комнате отдыхала его семья

В индийском штате Уттар-Прадеш местный житель обвиняется в жестоком убийстве собственной супруги. Об этом сообщает NDTV, материал перевел aif.ru.

Инцидент произошел в ночь на 9 сентября в городе Хардои. По предварительной информации, 28-летняя женщина спала, когда ее муж напал на нее с ножом, отрезав голову.

После совершения преступления подозреваемый самостоятельно явился в полицейский участок с повинной. Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли тело погибшей и направили его на судебно-медицинскую экспертизу.

Согласно материалам следствия, супруги состояли в браке около 12 лет. Недавно мужчина продал родительский дом в рамках раздела имущества и арендовал жилье вместе с женой, которую подозревал в неверности и устраивал скандалы из-за ее телефонных разговоров.

Родственники погибшей сообщили, что в последнюю неделю мужчина систематически избивал возлюбленную. При этом сестра потерпевшей рассказала, что муж неоднократно угрожал перерезать ей горло.

Мать погибшей также подтвердила, что подобные угрозы звучали в течение нескольких дней, причем к ним присоединялись мать и три сестры самого обвиняемого.

Примечательно, что во время нападения в соседней комнате находились сестра и зять убийцы, которые не предприняли попыток вмешаться в происходящее.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина зарезала бойфренда и оставила его тело разлагаться в спальне.