Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 1 минута
771

Ревнивец обезглавил спящую жену, пока в соседней комнате отдыхала его семья

Алена Таскаева / АиФ
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

В индийском штате Уттар-Прадеш местный житель обвиняется в жестоком убийстве собственной супруги. Об этом сообщает NDTV, материал перевел aif.ru.

Инцидент произошел в ночь на 9 сентября в городе Хардои. По предварительной информации, 28-летняя женщина спала, когда ее муж напал на нее с ножом, отрезав голову.

После совершения преступления подозреваемый самостоятельно явился в полицейский участок с повинной. Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли тело погибшей и направили его на судебно-медицинскую экспертизу.

Согласно материалам следствия, супруги состояли в браке около 12 лет. Недавно мужчина продал родительский дом в рамках раздела имущества и арендовал жилье вместе с женой, которую подозревал в неверности и устраивал скандалы из-за ее телефонных разговоров.

Родственники погибшей сообщили, что в последнюю неделю мужчина систематически избивал возлюбленную. При этом сестра потерпевшей рассказала, что муж неоднократно угрожал перерезать ей горло.

Мать погибшей также подтвердила, что подобные угрозы звучали в течение нескольких дней, причем к ним присоединялись мать и три сестры самого обвиняемого.

Примечательно, что во время нападения в соседней комнате находились сестра и зять убийцы, которые не предприняли попыток вмешаться в происходящее.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина зарезала бойфренда и оставила его тело разлагаться в спальне.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПроисшествияИндиянасилие в семьеубийство женымуж убил женуобезглавленное телоуголовное дело
Следующий материал
Также вам может быть интересно
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть