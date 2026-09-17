Женщина зарезала бойфренда и оставила его тело разлагаться в спальне

В Великобритании 51-летняя Джоанна Церпка обвиняется в убийстве 52-летнего Хенрика Слотсаа, совершенном на почве ревности. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Правоохранители прибыли в жилище пары 15 марта после того, как Церпка рассказала родственникам о своих мыслях о суициде. Когда полиция вошла, женщина попыталась покончить с собой, однако её остановили. В помещении стражи порядка обнаружили тело Слотсаа в состоянии разложения. Рядом находилась высохшая лужа крови. По предварительным данным, тело находилось там примерно девять суток.

Впоследствии судебный эксперт зафиксировал на теле погибшего порядка 14 ножевых и резаных ранений. На задней поверхности коленей имелись следы попытки их отсечения. Ревнивая женщина набросилась на своего возлюбленного после того, как он сообщил ей о появлении другой избранницы. После этого она попросту оставила труп гнить в спальне.

Установлено, что за несколько недель до инцидента Слотсаа обменивался знаками внимания с сотрудницей. В его мобильном устройстве была обнаружена переписка с девушкой, которая велась вплоть до 11 марта.

Судья предположил, что после 8 марта с О’Шонесси от имени Слотсаа переписывалась сама Церпки. 9 марта она отправила начальнику Слотсаа уведомление о том, что он заболел и не явится на службу.

Ранее в Набережных Челнах задержали девушку, подозреваемую в убийстве своей малолетней дочери.