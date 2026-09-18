Друг Усольцевых выдвинул версию убийства семьи в тайге

Спустя год после пропажи Усольцевых в тайге Красноярского края друг главы семьи Валентин Дегтерев в эксклюзивной беседе с aif.ru назвал главную версию произошедшего.

Напомним, 27 сентября 2025 года Усольцевы приехали в поселок Кутурчин. Они остались на ночлег на турбазе «Геосфера». А на следующий день оставили машину неподалеку от базы и отправились к скале Буратинка.

Изначально они планировали присоединиться к группе с гидом, но поход отменился из-за непогоды. Усольцевы решили идти самостоятельно - маршрут должен был занять около трех часов. Они взяли с собой собаку породы корги и ушли в лес. Больше их никто не видел.

По официальной версии, произошел несчастный случай. Однако за время их поисков выдвигались и другие предположения: от встречи с дикими зверями до побега в другую страну.

«Точная причина пропажи Усольцевых до сих пор неясна. Версий много. Я склоняюсь к тому, что они до сих пор находятся в этом лесу. Никакой загадки в их пропаже нет. Вероятнее всего, это было убийство. Мог произойти какой-то внезапный конфликт с третьими лицами или, может, были какие-то нерешенные вопросы с бизнесом Усольцева. Некий конфликт привел к тому, что произошло убийство. Но тела, наверно, уже не найдут, особенно спустя год. Я думаю, совсем скоро их признают умершими, а родственники смогут начать решать дела, связанные с наследством», - пояснил Дегтерев.

Ранее местные жители рассказали об опасности Камня желаний, куда шли Усольцевы.