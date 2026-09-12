В попавшем в ДТП в Архангельской области микроавтобусе ехали 19 человек

В микроавтобусе, попавшем накануне в смертельное ДТП с участием лесовоза и легковушки, ехали 19 человек, сообщило в субботу региональное управление МЧС.

«В автомобиле Ниссан Альмера находился 1 человек. В грузовом а/м КАМАЗ (лесовоз) с полуприцепом находился 1 человек. В микроавтобусе ГАЗ-А65R32 NEXT находилось 19 человек», - говорится в публикации.

По информации прокуратуры Архангельской области, ДТП с участием ехавшего из Северодвинска микроавтобуса, лесовоза и легкового автомобиля произошло вечером в минувшую пятницу на 1180-м километре трассы М-8.

«Пассажирский микроавтобус при совершении маневра обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым и легковым автомобилем», - сообщили в ведомстве.

По данным регионального агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты, в результате аварии погибли 13 человек. Сообщалось, что среди жертв аварии есть несовершеннолетние.

В связи с инцидентом региональное следственное управление СКР завело уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц.

В Архангельской области объявили 12 сентября днем траура по погибшим в ДТП.