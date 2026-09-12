В ДТП с возгоранием автомобиля в Амурской области погибли шесть человек

На трассе в Тамбовском округе Амурской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли шесть человек, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Авария произошла на 41‑м километре автодороги «Благовещенск — Гомелевка». По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Infiniti выехал на встречную полосу движения и врезался в Toyota Corona Premio. После удара Infiniti загорелся.

Как уточнили в ведомстве, четыре человека — водители и пассажиры обеих машин — погибли на месте. Ещё двоих пассажиров Toyota доставили в больницу, однако спасти их жизни медикам не удалось.

Сейчас на месте ДТП работает следственно‑оперативная группа. Специалисты устанавливают личности погибших.

Ранее также сообщалось, что число погибших в результате столкновения микроавтобуса с лесовозом в Архангельской области увеличилось до 13 человек.