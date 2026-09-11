Количество погибших в ДТП под Архангельском возросло до 13 человек

Число погибших в результате столкновения микроавтобуса с лесовозом в Архангельской области увеличилось до 13 человек. Об этом сообщили в региональном агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты.

Среди погибших есть несовершеннолетние. Точное количество пострадавших в аварии пока устанавливается, другие подробности произошедшего официальные службы пока не раскрывают.

На опубликованных с места происшествия фотографиях видно, что микроавтобус получил серьезные повреждения. В результате столкновения его кузов оказался практически полностью разрушен.

Также на снимках запечатлены лесовоз, съехавший в кювет, и еще один легковой автомобиль, оказавшийся участником аварии. Предварительно, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу во время обгона.

Ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что недалеко от поселка Сидима опрокинулся школьный автобус с детьми, один ребенок получил ушибы.