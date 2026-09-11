Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: меньше минуты
752

Количество погибших в ДТП под Архангельском возросло до 13 человек

Григорий Тимченко / spb.aif.ru
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Число погибших в результате столкновения микроавтобуса с лесовозом в Архангельской области увеличилось до 13 человек. Об этом сообщили в региональном агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты.

Среди погибших есть несовершеннолетние. Точное количество пострадавших в аварии пока устанавливается, другие подробности произошедшего официальные службы пока не раскрывают.

На опубликованных с места происшествия фотографиях видно, что микроавтобус получил серьезные повреждения. В результате столкновения его кузов оказался практически полностью разрушен.

Также на снимках запечатлены лесовоз, съехавший в кювет, и еще один легковой автомобиль, оказавшийся участником аварии. Предварительно, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу во время обгона.

Ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что недалеко от поселка Сидима опрокинулся школьный автобус с детьми, один ребенок получил ушибы.  
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПроисшествияАрхангельская областьДТП
Следующий материал
Также вам может быть интересно
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть