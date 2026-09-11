В Архангельской области объявили 12 сентября днем траура по погибшим в ДТП

12 сентября в Архангельской области объявлено днем траура по погибшим в результате крупной дорожной аварии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Цыбульский. В этот день на территории области приспустят государственные флаги, а проведение развлекательных мероприятий будет отменено.

Авария произошла с участием микроавтобуса, лесовоза и легкового автомобиля. В результате столкновения погибли 13 человек, среди них несовершеннолетние. Точное число пострадавших уточняется, обстоятельства происшествия устанавливаются.

После ДТП в регионе организовали работу горячей линии Главного управления МЧС России по Архангельской области. На месте происшествия помощь пострадавшим и их родственникам оказывают два психолога, еще один специалист консультирует граждан по телефону.

Ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что недалеко от поселка Сидима опрокинулся школьный автобус с детьми, один ребенок получил ушибы.