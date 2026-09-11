Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: меньше минуты
444

В Архангельской области объявили 12 сентября днем траура по погибшим в ДТП

Finavon / Commons.wikimedia.org
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

12 сентября в Архангельской области объявлено днем траура по погибшим в результате крупной дорожной аварии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Цыбульский. В этот день на территории области приспустят государственные флаги, а проведение развлекательных мероприятий будет отменено.

Авария произошла с участием микроавтобуса, лесовоза и легкового автомобиля. В результате столкновения погибли 13 человек, среди них несовершеннолетние. Точное число пострадавших уточняется, обстоятельства происшествия устанавливаются.

После ДТП в регионе организовали работу горячей линии Главного управления МЧС России по Архангельской области. На месте происшествия помощь пострадавшим и их родственникам оказывают два психолога, еще один специалист консультирует граждан по телефону.

Ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что недалеко от поселка Сидима опрокинулся школьный автобус с детьми, один ребенок получил ушибы.  
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПроисшествияАрхангельская областьтраурДТП
Следующий материал
Также вам может быть интересно
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть