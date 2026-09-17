В Горловке украинский дрон уничтожил гражданский автомобиль

Гражданский автомобиль полностью уничтожен в результате атаки украинского беспилотника в Центрально-Городском районе Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в MAX.

По его данным, инцидент произошел в Центрально-Городском районе. В результате удара машина получила повреждения, несовместимые с дальнейшим использованием, и была полностью уничтожена.

Информация о возможных пострадавших в результате атаки не приводится. Сведения о других последствиях произошедшего также уточняются.

Ранее три человека получили ранения в результате атак беспилотников в приграничных районах Курской области.