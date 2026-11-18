В результате атак ВСУ на Белгородскую область за минувшие сутки погибли три мирных жителя, еще восемь получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

Всего за этот период на территории региона насчитали 135 атак. Как уточнил Шуваев, девять из них представляли собой артиллерийские обстрелы с использованием в том числе реактивных систем залпового огня. Кроме того, дважды с беспилотников сбрасывали взрывные устройства. Еще 125 дронов были сбиты или подавлены средствами ПВО и другими подразделениями.

Атаки затронули Белгород, а также Белгородский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа.

Три человека погибли в Белгородском, Волоконовском и Шебекинском округах. Еще восемь жителей получили ранения в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА ВСУ пострадали 4 мирных жителя.