Смертельные новости. Вертолет с репортером разбился и сгорел в прямом эфире

Новостной репортаж с места крупного ДТП в пригороде Лос-Анджелеса обернулся новой катастрофой, теперь уже авиационной. Вертолет, работавший на телекомпанию NBC, разбился фактически в прямом эфире.

Срочный вылет на аварию с жертвами

Как сообщает издание LA Times, в пригороде Лос-Анджелеса, Чатсворте, около 17:00 по местному времени произошла авария. В рейсовый автобус врезался внедорожник. Удар был такой силы, что пассажиров из деформированного корпуса автобуса пришлось извлекать спасателям. Жертвами столкновения стали три человека, а еще шесть получили серьезные травмы.

По американской традиции освещение аварии в прямом эфире местных телеканалов проходило с помощью мобильных вертолетных групп.

«Пожалуйста, будьте осторожны!»

Около 19:00 у одного из вертолетов возникли технические проблемы прямо во время эфира. Ведущая успела сказать: «Пожалуйста, будьте осторожны!» Вслед за этим связь со съемочной группой пропала.

Примерно в 21:00 ведущая новостей NBC 4 Коллин Уильямс в прямом эфире подтвердила, что съемочная группа канала была на борту вертолета, потерпевшего крушение.

«Мы возьмём пару минут, чтобы подумать об этом, осмыслить ситуацию и перегруппироваться», — заявила Уильямс, после чего эфир был прерван.

Падающий вертолет убил одного человека на земле

Позднее стало известно, что разбившийся вертолет работал на два телеканала — NBC 4 и Telemundo 52. «Мы выражаем искренние соболезнования семьям, друзьям и коллегам погибших», — говорится в совместном заявлении каналов.

СNN, ссылаясь на заявление властей Лос-Анджелеса, сообщает, что в результате крушения вертолета погибли три человека, а еще двое получили ранения. Двое погибших были на борту разбившейся машины, а один погиб на земле в результате падения вертолета. На месте крушения возник пожар, и вертолет выгорел полностью.

Пилот и репортер были опытными и давно работали вместе

Расследованием катастрофы займется Национальный совет по безопасности на транспорте.

По данным LA Times, на борту вертолета находились пилот Джордж Марсинив и репортер Элиана Морено.

Элиана Морено работала в мобильной вертолетной группе новостей с 2010 года, Джордж Марсинив был опытнейшим летчиком. В паре они работали с 2023 года и, по словам коллег, представляли собой слаженную группу, успешно выполнявшую сложные задания. Дело пилота Пауэрса. Как Советский Союз опозорил президента США Подробнее

Летчик-шпион Пауэрс, сбитый над СССР, погиб, работая в Калифорнии на новости NBC

Нынешняя катастрофа вертолета новостей отнюдь не первая в истории Калифорнии и телевизионной сети NBC.

Сорок девять лет тому назад, в августе 1977 года, вертолет, задействованный NBC, вылетел на съемку лесных пожаров в Санта-Барбаре. На обратном пути машина рухнула, пытаясь совершить экстренную посадку из-за нехватки топлива. Погибли оба человека, находившиеся на борту, — оператор Джордж Спирс и летчик Фрэнсис Гэри Пауэрс. Погибший пилот был именно тем человеком, который пилотировал американский самолет-шпион над территорией СССР и был сбит средствами ПВО. Осужденный за шпионаж, а затем вернувшийся в США по обмену Пауэрс работал в телевизионной службе новостей несколько лет, пока не случилась трагедия.