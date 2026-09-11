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Медведев заявил, что киевский режим уйдет в небытие

Roman Naumov / URA.RU / www.globallookpress.com
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Политический режим в Киеве уйдет в небытие, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Северо-Западный Федеральный округ.

«Их политический режим все равно уйдет в небытие», - сказал он видео, которое разместил в своем канале в мессенджере МАХ.

Медведев подчеркнул, что РФ уничтожит военную машину противника.

Ранее он указал на серьезные трудности с личным составом в ВСУ, отметив, что Киев боится сам себе в этом признаться. При этом России мобилизация не требуется, а слухи о возможном ее начале являются провокацией со стороны Украины, приводит слова зампреда Совбеза РФ «360».

Напомним, Медведев побывал с рабочей поездкой в Северо-Западном федеральном округе.  
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Происшествиякиевский режимДмитрий Медведевнебытие
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