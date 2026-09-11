Политический режим в Киеве уйдет в небытие, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Северо-Западный Федеральный округ.

«Их политический режим все равно уйдет в небытие», - сказал он видео, которое разместил в своем канале в мессенджере МАХ.

Медведев подчеркнул, что РФ уничтожит военную машину противника.

Ранее он указал на серьезные трудности с личным составом в ВСУ, отметив, что Киев боится сам себе в этом признаться. При этом России мобилизация не требуется, а слухи о возможном ее начале являются провокацией со стороны Украины, приводит слова зампреда Совбеза РФ «360».

Напомним, Медведев побывал с рабочей поездкой в Северо-Западном федеральном округе.